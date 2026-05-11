Los mejores memes del Pumas vs. América que hicieron estallar las redes
El duelo entre Pumas y América en la Vuelta de Cuartos de Final no solo regaló emociones en la cancha, también encendió las redes sociales con una avalancha de memes.
Tras un partido vibrante en el Olímpico Universitario que terminó empatado y con múltiples goles, los aficionados no tardaron en reaccionar con creatividad, burlándose de jugadas, errores y hasta de los penales que marcaron el rumbo del encuentro.
Los del Cruz Azul viendo una serie de liguilla con volteretas y en la cual su equipo no está involucrado: pic.twitter.com/YfqXI5sVzN— Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) May 11, 2026
Los de Pumas viendo el partido / Toda la Liga MX disfruntando del partidazo pic.twitter.com/ggAFPGf7xK— Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) May 11, 2026
Rodolfo Cota durante toda la liguilla:pic.twitter.com/9h3GT0xKie— Carlos Adrián 🇧🇦 (@C4RL0S_4DR14N) May 11, 2026
*La Liga MX dando la mejor liguilla en años*— PincheDanny (@PxncheDanny) May 11, 2026
El Profe Ibáñez en algún lugar de Sudáfrica:
pic.twitter.com/xVStJEOVgf
Pumas UNAM vs América en el Olímpico Universitario: pic.twitter.com/PnfG7EpYN7— Invictos (@InvictosSomos) May 11, 2026
Efrain Juárez en la banca intentado dar indicaciones para que no le remonten un 3-0 pic.twitter.com/3KhFwfseyg— Otro Culé Mexicano (@OtroCuleMexa) May 11, 2026
Aquí vamos otra vez pic.twitter.com/nfMZjdoLLj— Avisos de Pumas (@AvisosDePumas) May 11, 2026
"El Barca ya le ganó al Madrid, mi día futbolero terminó"— Pichichi (@OwenEscobar18) May 11, 2026
El Pumas vs América de la absoluta nada: pic.twitter.com/IHvPkb1dIx
Los del Cruz Azul viendo una serie de liguilla con volteretas y en la cual su equipo no está involucrado: pic.twitter.com/YfqXI5sVzN— Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) May 11, 2026