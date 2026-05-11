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Empelotados

Los mejores memes del Pumas vs. América que hicieron estallar las redes

Los mejores memes del Pumas contra América | FOTOS DE X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:45 - 10 mayo 2026
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La vuelta del Clásico Capitalino fue digna de una final adelantada, por lo que los memes no se hicieron esperar en redes sociales

El duelo entre Pumas y América en la Vuelta de Cuartos de Final no solo regaló emociones en la cancha, también encendió las redes sociales con una avalancha de memes.

Tras un partido vibrante en el Olímpico Universitario que terminó empatado y con múltiples goles, los aficionados no tardaron en reaccionar con creatividad, burlándose de jugadas, errores y hasta de los penales que marcaron el rumbo del encuentro.

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