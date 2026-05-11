¡Justicia divina! Henry Martín perdona tras polémico penal para el América

El Clásico Capitalino en el Estadio Olímpico Universitario vivió momentos de verdadera angustia y polémica. En una jugada que encendió los ánimos de ambos bandos, el América tuvo la oportunidad de oro para ponerse al frente desde los once pasos, pero la puntería le falló a su máximo referente, Henry Martín, en el momento menos oportuno.

Henry Martín falla Penal l MEXSPORT

El tacho de Azuaje sobre Juárez ¿Penal?

La acción que originó la pena máxima ocurrió tras un balón dividido dentro del área de los felinos. En un intento desesperado por despejar, el defensor de Pumas, Azuaje, levantó la pierna de forma imprudente y terminó impactando con los tachones directamente en la cabeza de Ramón Juárez.

El central americanista cayó al césped de inmediato, obligando el ingreso de las asistencias médicas para descartar una lesión de gravedad tras el aparatoso golpe. El árbitro no dudó, tras la revisión del contacto, señaló el penal ante la incredulidad de la grada auriazul.

Con la responsabilidad de hacer justicia por su compañero lesionado, Henry Martín tomó el balón. El capitán azulcrema, habitualmente infalible desde los once pasos, se perfiló ante el estruendo de los abucheos en CU. Sin embargo, en un giro inesperado, "La Bomba" falló su ejecución, mandando el esférico por un costado y dejando el marcador intacto.

Efraín Juárez l MEXSPORT

Justicia Divina: El festejo de Efraín Juárez tras la falla