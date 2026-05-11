¡Garra! Así fue el recibimiento de La Rebel a Pumas en el duelo ante América

Respaldo total. La ilusión entre la afición de Pumas es grande y así lo demuestran con un impresionante mosaico en la zona de Pebetero, con un mensaje claro que es lo que ha identificado a los dirigidos por Efraín Juárez durante el torneo: “Garra”.

¿Cómo fue el recibimiento de La Rebel a Pumas?

Cómo es costumbre, La Rebel le dio color al Estadio Olímpico Universitario para manifestar su apoyo en uno de los escenarios más importantes de Pumas en el semestre, pues disputan los Cuartos de Final de Vuelta ante el acérrimo rival, América.

Entre luces de color, la afición de Pumas formó la palabra “Garra”, una de las que más representa al equipo a lo largo de la historia, y algo que Efraín Juárez ha impregnado desde el inicio de su proyecto en el club.

CU previo al Pumas vs América l IMAGO7

La conexión con la afición ha sido uno de los puntos más importantes que ha conseguido este equipo, ya que torneos atrás, las relación presentaba algunas problemáticas.

CU pesa

La motivación de CU ha pesado hasta ahora, pues Universidad Nacional tiene la ventaja en el marcador global desde los primeros minutos del encuentro de Vuelta. A Pumas le basta el empate para avanzar de ronda.

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

Hasta el descanso los Pumas se quedaron con la ventaja 3-2. De forma drámatica perdieron una ventaja de 3-0. Patricio Salas le devolvería la esperanza a los de Coapa con un certero cabezazo dentro del área y hacia silenciar a toda Ciudad Universitaria, llegaría el segundo por parte de Alejandro Zendejas que alzaban la ilusión.

Y finalmente, antes de concluir la primera parte Chiquito Sánchez pondría el 3-3; sin embargo, César Arturo Ramos Palazuelos decretaría un fuera de juego del mexicano para regresar el respiro a los Auriazules.

Reclamos de América a César Ramos | MEXSPORT