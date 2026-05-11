Rubén Duarte anota y banca de Jardine ‘explota’ en el Pumas vs América

Pumas encendió el Olímpico Universitario apenas en los primeros minutos de la Vuelta de los Cuartos de Final frente al América, luego de una jugada llena de suspenso que terminó validándose a favor de Rubén Duarte.

¿Cómo fue el gol?

El conjunto universitario encontró el 1-0 apenas al minuto 3 en una acción a balón parado que sorprendió a la defensa americanista. Adalberto Carrasquilla ganó por arriba dentro del área y conectó un potente cabezazo que terminó estrellándose en el travesaño, dejando el balón vivo frente al arco rival.

Gol de Rubén Duarte ante América l IMAGO7

Atento al rebote apareció Rubén Duarte, quien aprovechó el desconcierto defensivo para empujar el esférico al fondo de las redes y hacer explotar a la afición auriazul en Ciudad Universitaria. El defensor celebró con intensidad mientras los jugadores americanistas reclamaban inmediatamente una posible posición adelantada.

El árbitro César Arturo Ramos decidió esperar la confirmación desde la cabina del VAR antes de validar la anotación. Durante varios segundos la incertidumbre se apoderó del estadio, mientras ambos equipos aguardaban la decisión arbitral en medio de una enorme tensión.

Finalmente, tras la revisión protocolaria, el silbante señaló el centro del campo y dio por bueno el gol de Pumas. La decisión provocó el estallido con una airada reacción por parte del cuerpo técnico y suplentes del América.

Pumas se adelantaba ante el América en CU l IMAGO7

¿Qué alegaba Jardine?

Las cámaras captaron a André Jardine completamente molesto, realizando gestos y manoteando con insistencia para exigir que César Arturo Ramos acudiera personalmente al monitor del VAR para revisar la acción. La banca azulcrema acompañó los reclamos, convencida de que existía fuera de lugar en la jugada previa.

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORt

Sin embargo, el árbitro mantuvo su postura y nunca acudió a la pantalla para una revisión en cancha, respaldando plenamente la determinación tomada desde la cabina arbitral. El gol subió oficialmente al marcador y terminó aumentando todavía más la tensión de un Clásico Capitalino cargado de polémica desde sus primeros minutos.