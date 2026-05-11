“Hoy jugamos por orgullo”: el poderoso discurso de Henry Martín antes del Pumas vs América

Henry Martín volvió a demostrar por qué es uno de los líderes más importantes del América. Antes del duelo de Vuelta de los Cuartos de Final ante Pumas, el delantero azulcrema lanzó un emotivo y poderoso discurso dentro del vestidor que rápidamente comenzó a circular entre aficionados.

Con palabras llenas de intensidad y orgullo, Henry buscó encender a todo el plantel antes de salir a la cancha de Ciudad Universitaria para disputar uno de los partidos más importantes del torneo.

“Hoy jugamos por orgullo”

En el mensaje, Henry Martín dejó claro que el encuentro ante Pumas iba mucho más allá de un simple partido de Liguilla o de un Clásico Capitalino.

Hoy no solo jugamos un partido de Cuartos de Final, hoy no solo jugamos un partido de clásico. Hoy, señores, jugamos a orgullo

El delantero también pidió máxima intensidad en cada balón dividido y aseguró que el equipo debía demostrar carácter dentro de la cancha.

Que vaya la pelota dividida, al máximo se va a quedar con ella. Quien meta más va a ser el que gane allá adentro

Henry apeló al escudo y al sacrificio del equipo

El atacante azulcrema continuó su discurso recordando todo el esfuerzo que ha realizado el plantel para llegar a este tipo de instancias.

Sé lo que quiere cada uno, sé por lo que ha luchado y sé por qué está aquí

Además, pidió al grupo jugar por el escudo, por el equipo y por todo el sacrificio realizado a lo largo del torneo.

Hoy se los pido por lo que tenemos aquí en el pecho, no solo el escudo… porque nos hemos gastado todos los días para estos momentos

El vestidor del América explotó antes de salir a la cancha

El discurso terminó con Henry Martín levantando aún más el ánimo del plantel antes de saltar al terreno de juego.

Lo hemos demostrado antes y lo haremos hoy. ¡Vamos, vamos!