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Empelotados

Faitelson responde a López-Dóriga tras quejarse de la transmisión del América vs. Pumas

David Faitelson en una transmisión de TUDN | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:53 - 10 mayo 2026
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El periodista no se quedó callado luego de que López-Dóriga acusara a los cronistas de apoyar al América

El intenso partido entre Club Universidad Nacional y América también provocó un cruce de opiniones entre periodistas en redes sociales. Todo comenzó cuando Joaquín López-Dóriga lanzó una crítica en X contra la narración del encuentro, asegurando que los cronistas “llamaban” al América a ganar.

Los cronistas llaman al América a ganar. Toda la crónica con el América. Pero ni así. Vamos #Pumas. De infarto como siempre

El comentario rápidamente comenzó a generar reacciones entre aficionados y periodistas, pero uno de los que respondió fue David Faitelson.

Faitelson contradijo a López-Dóriga

Fiel a su estilo directo y polémico, David Faitelson respondió públicamente al periodista y aseguró que el desarrollo del partido fue distinto a como lo planteó López-Dóriga.

No es así, @lopezdoriga. Pumas desapareció después de meter el 3-0 y el América no se rindió

El comentarista también confesó que pensó que Universidad terminaría goleando al conjunto azulcrema tras el arranque explosivo del partido.

Yo pensaba que Universidad humillaba al América…
Reclamos de América a César Ramos | MEXSPORT

Faitelson lanzó advertencia sobre el nivel de Pumas

Además de responder al comentario sobre la transmisión, Faitelson aprovechó para cuestionar el rendimiento futbolístico de Pumas en la parte final del encuentro.

Pumas necesita volver a encontrar su nivel futbolístico…
David Faitelson durante una transmisión | MEXSPORT

Sus palabras generaron debate entre aficionados universitarios y americanistas, especialmente por cómo cambió el rumbo del partido después de la ventaja inicial auriazul.

David Faitelson tras una transmisión l MEXSPORT
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