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Futbol

Polémica con César Ramos en CU: América empató mientras atendian a un jugador de Pumas

César Ramos polémica en el Pumas contra América | MEXSPORT Robert Morales siendo vendado de la cabeza | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:14 - 10 mayo 2026
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El tercer gol azulcrema desató reclamos porque Robert Morales seguía siendo atendido fuera del campo; al final Henry Martín falló un penal y Pumas avanzó a Semifinales

El Clásico Capitalino entre Pumas y América terminó envuelto en una fuerte polémica arbitral encabezada por César Arturo Ramos, luego del tercer gol americanista que cayó mientras Pumas tenía un jugador menos sobre el terreno de juego.

La anotación llegó gracias a un cabezazo de Alejandro Zendejas, pero inmediatamente provocó reclamos de los universitarios debido a que Robert Morales seguía siendo atendido fuera de la cancha tras recibir un golpe en la cabeza.

César Ramos permitió la reanudación mientras atendían a Robert Morales

La jugada que detonó la controversia comenzó cuando Robert Morales salió momentáneamente del campo para recibir atención médica y colocarse una venda en la cabeza.

Sin embargo, antes de que Pumas pudiera completar el cambio o reincorporar al delantero paraguayo, César Ramos autorizó la reanudación del encuentro.

América aprovechó el momento y generó una jugada ofensiva que terminó con un centro al área y el remate de cabeza de Alejandro Zendejas para marcar el tercer tanto azulcrema.

La acción provocó molestia inmediata en jugadores y aficionados universitarios, quienes reclamaron que Pumas estaba defendiendo con un hombre menos en una jugada decisiva.

Reclamos de América a César Ramos | MEXSPORT

América tuvo el pase en los pies de Henry Martín

Tras el empate global y el impulso anímico del tercer gol, América se volcó al ataque buscando completar una remontada histórica.

La oportunidad más clara llegó en los minutos finales, cuando el árbitro señaló un penal a favor de las Águilas que podía significar el pase a Semifinales.

Henry Martín tomó la responsabilidad desde los once pasos, pero terminó fallando el disparo, dejando escapar la clasificación americanista en medio de la tensión absoluta en Ciudad Universitaria.

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

Pumas eliminó al América y enfrentará a Pachuca

Pese al cierre dramático y la polémica arbitral, Pumas logró resistir y selló su clasificación a las Semifinales del torneo.

El conjunto universitario dejó fuera al América en una de las series más intensas de la Liguilla y ahora se medirá ante Pachuca por un boleto a la Final del futbol mexicano.

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORT
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