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Lucha

WWE: ¿Cuándo, dónde y cuál será el próximo PLE de la empresa en 2026?

Poster oficial de Clash in Italy 2026 | WWE.COM
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:04 - 10 mayo 2026
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Clash In Italy será el siguiente gran evento de WWE y ya tiene confirmada una lucha titular entre Cody Rhodes y Gunther

La WWE continúa preparando su calendario internacional para 2026 y ya confirmó cuál será su próximo Premium Live Event tras Backlash 2026. Se trata de Clash in Italy, evento que llevará a varias de las máximas superestrellas de WWE a territorio europeo.

El show se realizará el próximo 31 de mayo de 2026 en la ciudad de Turín, marcando uno de los eventos internacionales más importantes del año para la empresa.

Clash in Italy llegará a Turín

WWE apostará nuevamente por Europa con un evento especial que promete reunir a miles de aficionados italianos en Turín.

Drew McIntyre con el campeonato de la WWE | WWE

La ciudad será sede de Clash in Italy, un Premium Live Event que forma parte de la gira internacional que la empresa tiene preparada para el 2026 y que buscará seguir fortaleciendo la presencia de WWE fuera de Estados Unidos.

Hasta el momento, la única lucha anunciada oficialmente para el evento será el combate entre Gunther y Cody Rhodes por el Campeonato de WWE. El enfrentamiento promete convertirse en uno de los choques más importantes del año dentro de la empresa, especialmente por el nivel y el momento que viven ambas superestrellas.

Careo entre CM Punk y Cody Rhodes en Raw after Mania | wwe.com

WWE sigue expandiéndose internacionalmente

La compañía ha convertido los eventos internacionales en una de sus apuestas más fuertes en años recientes, siendo el caso de Francia, realizando shows especiales en distintas partes del mundo.

Función de WWE l AP

Italia ahora se suma a la lista de países que han recibido Premium Live Events de WWE, en una estrategia que busca acercar las grandes rivalidades y campeonatos a nuevos mercados alrededor del planeta.

Con la fecha ya confirmada, los aficionados ahora esperan que WWE revele más luchas para completar la cartelera de Clash in Italy 2026.

Cena en Clash in Paris | WWE
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