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Lucha

WWE Backlash 2026: Todos los resultados y momentos más importantes del evento

Poster de la lucha entre Azuka e Iyo Sky en WWE Backlash 2026 | WWE
Poster de la lucha entre Azuka e Iyo Sky en WWE Backlash 2026 | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:14 - 09 mayo 2026
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El evento que prepara camino hacia SummerSlam 2026 ha llegado y con ello, una cartelera llena de emociones para el fanático de la lucha libre

WWE Backlash 2026 está aquí y por eso, RÉCORD te trae las luchas y los resultados del primer evento después de WrestleMania y que marcará el camino hacia el evento más caliente del verano: SummerSlam.

Bron Breakker sale con la mano en alto ante Seth Rollins

La lucha entre discípulo y alumno era una de las más esperadas del evento; un combate que estaba pensado que sucediera en WrestleMania 42, que tuvo que ser pospuesto por las lesiones de ambos luchadores.

Seth y Bron sacaron lo mejor de su arsenal en el ring de Tampa, Florida, donde hubo momentos donde parecía que cualquiera podría llevarse la victoria en cualquier momento. Con falsos finales, interferencias de The Vision. Seth Rollins estaba resistiendo ante todo el poderío de su exagrupación, pero fue Bron Breakker quien al final salió victorioso tras aplicarle una brutal lanza.

Bron Breakker, con el mayor triunfo de toda su carrera, salió de la apertura de Backlash. ¿Qué será lo siguiente para él o veremos un capítulo 2 de esta airada rivalidad?

Bron Breakker se lleva la victoria ante Seth Rollins | WWE

Trick Williams logra su primera defensa exitosa

En una revancha de WrestleMania. Trick Williams exponía su Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn.

Una lucha que fue dinámica, mejor que la que tuvieron en WrestleMania y con mayor storyline con la "venganza" del hombre galleta. Ambos luchadores ofrecieron un buen espectáculo que terminó con Williams saliendo victorioso tras un "trick shot".

Trick Williams reteniendo su Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn | CAPTURA DE WWE
Trick Williams reteniendo su Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn | CAPTURA DE WWE

Danhausen y los mini Hausen se llevan la victoria

Un combate que tenía muchas dudas al no saber quién sería el compañero secreto de Danhausen para enfrentar a The Miz y Kid Wilson, siendo la lucha que más prometía ser entretenida.

Danhausen salió con su ejército de minihausens para enfrentar a Wid y The Miz, en lo que fue una lucha bastante entretenida, contando con momentos bastante cómicos, hasta con The Miz teniendo un accidente con un extintor.

Al final de la lucha, Danhausen logró salirse con la victoria, festejando con todos los minihausens.

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