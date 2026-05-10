¡John Cena revoluciona WWE! Nace el “John Cena Classic” en apoyo al talento joven

John Cena volvió a sacudir el mundo de la lucha libre. Durante su esperada aparición en Backlash 2026, la leyenda de WWE finalmente reveló el misterioso anuncio que llevaba días promocionando y presentó oficialmente el "John Cena Classic Championship".

El nuevo concepto será un torneo especial donde luchadores veteranos, talentos consolidados e incluso figuras del pasado competirán en una serie de combates, pero con una diferencia enorme: el campeón será elegido directamente por el público.

.@JohnCena just announced the John Cena Classic! 👏



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¿Cómo funcionará el John Cena Classic?

De acuerdo con lo explicado por Cena, el torneo mezclará talento de WWE y NXT en una competencia donde las victorias no necesariamente definirán al campeón.

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Tras los combates, los aficionados podrán votar por el luchador que consideren más merecedor de ganar el "John Cena Classic Championship", algo que inmediatamente generó debate entre los seguidores de WWE.

La idea recuerda a formatos interactivos como Cyber Sunday o Taboo Tuesday, aunque ahora con un enfoque más enfocado en premiar el impacto y conexión de los luchadores con el público.

El anuncio histórico de Cena finalmente fue revelado

Desde hace días, John Cena venía adelantando que haría un anuncio que “sacudiría los cimientos de WWE”, elevando muchísimo las expectativas rumbo a Backlash 2026.

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Muchos aficionados esperaban el regreso de alguna leyenda o incluso una nueva marca dentro de WWE, pero finalmente la empresa apostó por un torneo completamente nuevo encabezado por el propio Cena.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos aficionados celebraron la idea de ver enfrentamientos entre distintas generaciones, otros cuestionaron el sistema de votación, temiendo que el campeonato termine convirtiéndose en un concurso de popularidad.