Duro recibimiento: Afición de Chivas abuchea a tigres en su calentamiento

Los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX están dando mucho de qué hablar, pues con todos los equipos buscan avanzar a la siguiente etapa por lo que sus aficiones están con ellos desde el primer momento, tal es el caso de Chivas, quien hizo sentir su casa ante los Tigres.

Afición de Chivas | IMAGO7

Equipo x afición

El equipo del rebaño Sagrado llegó al Estadio Akron con una sola tarea, remontar el marcador 3-1 que le propinó Tigres en el juego de Ida en el Volcán, es por eso que la afición hizo valer su localía y comenzó a hacer presión a los rivales.

Tal y como se esperaba, el Estadio Akron no dejó ni una butaca vacía para el duelo de vuelta, por lo que la prisión tanto para Chivas como para Tigres se hizo presente. La fiel del del Rebaño abarrotó de ruido el estadio, en especial cuando los felinos hicieron su calentamiento.

Previa Chivas vs Tigres | IMAGO7

Desde que el primer miembro del cuerpo pisó el césped, los abucheos y gritos se hicieron presentes, causando incluso que los mismo jugadores mirarán a las gradas ilusos al escuchar semejante silbido.

¿Qué necesita Chivas para calificar?

Con el 3-1 en su contra, los Rojiblancos tendrán que si o si ganar el duelo de Vuelta, aunque hay un par de escenarios en su favor que podrían darles la calificación por encima del equipo de la U de Nuevo Léon.

Para que la afición del Akron salga contenta de casa el equipo de Guadalajara tendrá que ganar por los siguientes marcadores: 2-0, 3-1, 4-2, etc. En caso de cualquier empate o derrota, el que fuese el líder todo el torneo dirá adiós.

Óscar Whalley de Chivas | IMAGO7

Por su parte, los Tigres de Guido Pizarro tendrán que salir a aguantar el resultado y evitar un gol tempranero, o en su defecto, conseguir un empate que los lleve hasta las Semifinales del Clausura 2026.