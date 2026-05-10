¡Cruz Azul prepara fiesta en el Azteca! La Sangre Azul alista mosaico para los Cuartos de Final ante Atlas

Cruz Azul quiere que el Estadio Azteca pese desde antes del silbatazo inicial. De cara al partido de Vuelta de los Cuartos de Final contra Atlas, La Máquina ya prepara un espectacular mosaico para recibir a su equipo en una de las noches más importantes del torneo.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7

La información fue captada por la reportera de RÉCORD, Iliany Aparicio, quien mostró parte de los preparativos que ya comienzan a montarse dentro del inmueble capitalino previo al duelo de Liguilla.

La Sangre Azul está preparando un mosaico. 🔵🟥 pic.twitter.com/sJulXYiUop — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) May 10, 2026

Cruz Azul quiere hacer pesar el Estadio Azteca

La directiva celeste y la afición buscan crear un ambiente especial para impulsar al equipo en la serie ante Atlas.

Los mosaicos se han convertido en una tradición en partidos importantes alrededor del mundo y Cruz Azul no quiere quedarse atrás, especialmente en una eliminatoria donde esperan aprovechar la localía para tomar ventaja desde temprano en el partido.

Las imágenes mostradas por Iliany Aparicio dejaron ver que parte de las gradas ya estaban siendo preparadas para formar el diseño que aparecerá momentos antes del arranque del encuentro.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7

La afición celeste responde en un partido clave

El ambiente alrededor de Cruz Azul ha crecido considerablemente rumbo a la Liguilla y los aficionados esperan convertir el Azteca en una auténtica fortaleza.

El Cruz Azul tiene todo para pasar a la siguiente ronda, con un marcador en el global de 3 a 2 sobre Atlas. La Máquina, con su gente, tiene todo para buscar el pase a las Semifinales y su afición lo sabe, por eso el motivo del mosaico.