Chivas vs Tigres queda marcado por expulsión polémica del Gato Ortiz

Chivas tiene un pie y medio en las semifinales. El equipo de Tigres sufrió una expulsión en los minutos finales luego de una barrida con los tachos por delante por parte del defensor Francisco Reyes al mediocampista del Rebaño, el Oso González.

Chivas vs Tigres Liguilla | IMAGO7

¿Cómo fue la roja de Tigres?

Durante el cierre del segundo tiempo, Chivas estaba a solo seis minutos de conseguir el dramático pase a Semifinales, por lo que la presión para Tigres estaba en su punto más alto, situación que el Rebaño aprovechó para mandar a contragolpe a todo su equipo.

Luego de una jugada dividida, el centrocampista se barrió viendo la pelota, desafortunadamente González llegó primero causando el impacto entre ambos futbolistas, situación que dejó en el piso al Rojiblanco.

Victoria de Chivas vs Tigres | IMAGO7

Tras los reclamos del equipo de casa, el central, el ‘Gato ‘Ortíz acudió al VAR en busca de la respuesta. Afortunadamente para la afición local el mexicano terminó por sentenciar la cartulina amarilla para el defensor de Tigres.

Fiesta Rojiblanca

Luego de la expulsión el Estadio Akron estalló en júbilo, gritando de todo al defensor felino, quien se fue al vestidor con la camisa en las manos y con la caba negando lo que acaba de suceder.

Chivas vs Tigres | MEXSPORT

Tras la expulsión los minutos fueron pasando y pese a todo intento de Gignac y compañía por ir al frente, Chivas se vio excelente en la zona baja y evitar que cualquier balón de Tigres avanzara, hasta que finalmente lo nueve del agregado llegaron a su fin y dejando a un valiente Guadalajara en Semifinales.