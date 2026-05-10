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Lucha

¡Gears of War invade AAA! E-Day será patrocinador oficial de TripleManía 34 junto a WWE

Poster oficial de TripleMania 34 | AAA y WWE Logo de Gears of War
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:58 - 09 mayo 2026
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La alianza entre WWE y AAA sigue creciendo y ahora Gears of War: E-Day apareció como patrocinador oficial del histórico evento de lucha libre en septiembre

WWE, AAA y Xbox acaban de unir fuerzas en una colaboración que sorprendió tanto a fanáticos de la lucha libre como a los videojuegos. Se confirmó oficialmente que Gears of War: E-Day será patrocinador del evento de AAA que se celebrará el próximo 11 y 13 de septiembre en la Ciudad de México.

El anuncio no solo llamó la atención por la inesperada unión entre franquicias, sino porque también podría representar la primera gran pista sobre la ventana de lanzamiento del esperado videojuego.

Gears of War: E-Day aparece ligado a TripleManía 34

La presencia del videojuego como patrocinador oficial llega justo después de que WWE y AAA confirmaran que TripleManía 34 se realizará en formato de dos noches, marcando una nueva era para la empresa mexicana tras su alianza con WWE.

The Creed Brothers atacando al Grande Americano | AAA

Todo apunta a que una de las funciones se realizará en Estados Unidos junto a SmackDown, mientras que la otra mantendría la tradición en la Ciudad de México, convirtiéndose en uno de los eventos más ambiciosos en la historia reciente de AAA.

Ahora, la incorporación de Gears of War: E-Day como parte del espectáculo, deja claro que WWE busca convertir TripleManía en un producto con alcance internacional y múltiples alianzas importantes.

El videojuego ya ha sacado colaboraciones con luchadores de la WWE, siendo una colaboración donde se podrían esperar skills especiales de cara al evento.

New Day en colaboración especial con Gears of War | Gears of War

El patrocinio podría revelar la fecha de lanzamiento del juego

Aunque Xbox todavía no ha confirmado oficialmente cuándo llegará Gears of War: E-Day, muchos aficionados comenzaron a especular que el patrocinio del evento podría ser una pista sobre su ventana de estreno.

Batista en Gears of War 5 | Gears of War

El hecho de que Microsoft decida impulsar el juego dentro de un evento programado para septiembre hace pensar que el lanzamiento podría estar planeado para finales de 2026 o una fecha cercana a ese periodo.

La expectativa alrededor del regreso de la franquicia es enorme, especialmente porque E-Day representa el retorno de Marcus Fenix y uno de los capítulos más importantes dentro de la historia de Gears of War.

Gears of War 3
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