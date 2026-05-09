¡WWE y AAA lo hacen oficial! TripleManía 34 será un evento de dos noches

AAA y WWE ya comenzaron a mover piezas importantes. Durante las recientes transmisiones de WWE se confirmó oficialmente que TripleManía 34 se celebrará en dos noches distintas, los próximos 11 y 13 de septiembre, en un formato que promete cambiar por completo la presentación del evento más importante de la lucha libre mexicana.

Aunque todavía no se anuncian todas las sedes, todo apunta a que una de las funciones podría realizarse en Estados Unidos junto a un episodio especial de SmackDown, mientras que la otra mantendría la tradición en la Ciudad de México, casa histórica de TripleManía.

Septiembre será el mes de TRIPLEMANÍA 👏👏👏@luchalibreaaa



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WWE apuesta fuerte por TripleManía junto a AAA

La decisión de convertir TripleManía en un evento de dos noches deja ver la enorme apuesta que WWE está realizando con AAA tras su alianza.

Poster oficial para el Máscara contra Máscara en la Noche de los Grandes | AAA

El producto mexicano venía pidiendo desde hace tiempo una presentación más grande y ambiciosa, especialmente ahora que la empresa tiene reflectores internacionales encima. La expectativa entre aficionados creció rápidamente, pues muchos consideran que WWE podría elevar la producción del evento a niveles nunca antes vistos dentro de AAA.

Sin embargo, también existe la duda sobre si el roster actual podrá sostener un espectáculo del nivel al que WWE ha acostumbrado a sus aficionados en eventos premium recientes.

El 'Original' Grande Americano haciendo que despidan a Andrea Bazarte | AAA

TripleManía ya había tenido varias noches anteriormente

Aunque muchos creen que este formato es completamente nuevo, la realidad es que TripleManía ya tuvo antecedentes similares años atrás.

Se llevó a cabo la primera fecha de Triplemania AAA | Twitter @luchalibreaaa

AAA realizó ediciones divididas entre ciudades como Tijuana, Monterrey y Ciudad de México, llegando incluso a manejar formatos de hasta tres noches diferentes. De hecho, las primeras ediciones del evento también se celebraban en distintas sedes alrededor del país.

La diferencia ahora es que la presencia de WWE cambia completamente la dimensión del proyecto, convirtiendo a TripleManía 34 en uno de los eventos más esperados para la lucha libre en 2026.