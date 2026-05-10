Estadio Akron sufre gran cambio de cara al Mundial 2026

La cancha del Estadio Akron lucirá una superficie de primer nivel para el duelo de este sábado entre Chivas y Tigres, luego de que concluyeran los trabajos de modernización del terreno de juego rumbo a la Copa del Mundo.

El Estadio Akron listo para el duelo ante Xolos | Imago7

LISTO PARA EL MUNDIAL

Como parte de los últimos ajustes exigidos por FIFA, hace 12 días se llevó a cabo la implementación del sistema ‘stitching’, proceso mediante el cual se integra un cinco por ciento de fibras sintéticas al césped natural para reforzar la estabilidad y resistencia de la superficie.

Previamente, durante la pasada Fecha FIFA, se realizó el cambio total del césped en el inmueble rojiblanco, sustituyendo el pasto de invierno por uno de verano, con el objetivo de mejorar su adaptación a las altas temperaturas y garantizar mejores condiciones para la actividad mundialista.

El Trofeo y balón oficiales en las afueras del Estadio Akron | MEXSPORT

Tras la renovación del terreno de juego, se completó la instalación de la superficie híbrida, el mismo sistema que se utilizará en distintas sedes de la Copa del Mundo.

CHIVAS Y TIGRES ESTRENARÁN CANCHA

Con estas modificaciones, Chivas y Tigres disputarán la vuelta de los Cuartos de Final sobre una de las canchas más avanzadas del país, ya que el Estadio AKRON cuenta ahora con la certificación FIFA Quality Pro.

Además, el encuentro de este sábado marcará el último partido de Chivas en el Estadio AKRON antes de que la directiva rojiblanca entregue oficialmente las instalaciones al comité organizador de FIFA, que continuará con los trabajos finales en uno de los tres estadios mexicanos que albergarán la próxima Copa del Mundo.