¿Cuál es el posible once de Tigres ante Chivas en los Cuartos de Final?

Tigres está listo para disputar el partido de Vuelta de los Cuartos de Final ante Chivas, encuentro en el que buscará sellar su pase a las Semifinales del Clausura 2026.

El conjunto felino llagará al Estadio Akron con ventaja de 3-1 en el marcador global, resultado que le permite tener un amplio margen para manejar la eliminatoria.

Tigres, en el duelo de Cuartos de Final ante Chivas | IMAGO7

¿Cuál sería el 11 titular de Tigres ante Chivas?

Para este compromiso, Tigres tendría prácticamente definido el once con el que arrancaría el encuentro ante el Guadalajara. En la portería aparecerá Nahuel Guzmán, quien será el encargado de liderar al equipo desde el arco.

La línea defensiva estaría conformada por Jesús Garza como lateral derecho, mientras que Francisco Reyes ocuparía la banda izquierda. En la central, la dupla sería integrada por Rómulo Zwarg y Jesús Angulo.

Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT

En el medio campo, Tigres apostaría por la combinación de Juan Pablo Vigón y César Araújo, futbolistas que tendrían la responsabilidad de darle equilibrio al equipo tanto en recuperación como en salida.

Por las bandas aparecerían Diego Lainez como extremo derecho y Ángel Correa por el sector izquierdo, jugadores que buscarán generar peligro con velocidad y desequilibrio en el último tercio de la cancha.

Ángel Correa, jugador de Tigres | IMAGO7

El ataque felino

Juan Brunetta sería utilizado como media punta, teniendo libertad para conectar el medio campo con el ataque y generar oportunidades ofensivas para los felinos.