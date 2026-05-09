Galatasaray se corona campeón de la Super Lig y agranda su dominio en Turquía

El Galatasaray se proclamó campeón de la Super Lig tras imponerse 4-2 al Antalyaspor, resultado que le permitió asegurar un nuevo título en su historia. Con este campeonato, el equipo de Estambul llegó a 26 ligas, ampliando su ventaja como el club más ganador del futbol turco.

El conjunto local resolvió el encuentro con contundencia ofensiva y control del juego en momentos clave. Desde los primeros minutos marcó el ritmo del partido y encontró espacios para hacer daño, lo que terminó por inclinar la balanza a su favor en un duelo que cerró con autoridad frente a su afición.

Galatasary tras derrotar al Antalyaspor en la Superlig de Turquía | AP

¿Cómo fue el titulo del Galatasaray?

La temporada del Galatasaray estuvo marcada por la consistencia bajo la dirección de Okan Buruk, quien alcanzó su cuarto título consecutivo de liga como entrenador del club. Esta racha iguala una etapa histórica que no se repetía desde finales de los noventa, cuando Fatih Terim dominó el campeonato local con una seguidilla de títulos.

El equipo mostró una estructura sólida a lo largo de la campaña, con una base de jugadores experimentados que sostuvieron el rendimiento jornada tras jornada. La regularidad fue uno de los factores determinantes, ya que el club se mantuvo en la cima de la tabla desde la jornada tres y solo registró cuatro derrotas en toda la temporada.

Afición del Galatasary | AP

Figuras como Leroy Sané, Victor Osimhen y Mauro Icardi encabezaron el ataque de un equipo que destacó por su intensidad y capacidad goleadora. La combinación de talento individual y funcionamiento colectivo permitió al Galatasaray imponerse con claridad frente a sus rivales.

Fiesta en Estambul

Aunque el título se aplazó tras la derrota en la jornada anterior frente al Samsunspor, el desenlace se dio en casa, en un escenario con lleno total. La afición acompañó desde el inicio y convirtió el estadio en un entorno de celebración que se mantuvo durante todo el partido.

El momento que definió el ambiente llegó con el gol de Kaan Ayhan, quien marcó el cuarto tanto tras una asistencia de Mauro Icardi. El delantero argentino ingresó desde el banquillo y volvió a influir en el marcador, cerrando una campaña en la que fue el máximo goleador del equipo con 14 anotaciones.

Equipo. de Galatasaray celebrando su titulo en la Superlig | AP

Desde la llegada de Okan Buruk, el Galatasaray suma 145 victorias en 203 partidos dirigidos, además de un tetracampeonato de liga, una Copa de Turquía y una Supercopa. Los números reflejan un proceso sostenido que ha consolidado al equipo como el principal referente del futbol turco en la actualidad.

El nuevo campeonato reafirma el momento del Galatasaray dentro del balompié nacional. Con una base consolidada y resultados constantes, el club de Estambul mantiene su posición como el equipo dominante del país y continúa ampliando su historia en la Super Lig.