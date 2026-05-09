Calor extremo en México ya cobra vidas: confirman 7 muertes por altas temperaturas

México enfrenta una temporada de calor que ya ha dejado consecuencias graves en la salud pública. De acuerdo con el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta el corte más reciente se han registrado 7 muertes relacionadas con golpes de calor.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia activa ante el incremento de las temperaturas, que en diversas regiones han superado los 40 y hasta 45 grados Celsius, lo que eleva el riesgo de afectaciones graves como deshidratación y golpe de calor.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia activa ante el incremento de las temperaturas. / iStock

¿Dónde se han registrado las muertes por calor extremo en México?

Según el reporte oficial, las siete defunciones confirmadas se distribuyen en distintos estados del país: Chiapas: 2 casos

Baja California: 1 caso

Campeche: 1 caso

Guerrero: 1 caso

Quintana Roo: 1 caso

Sonora: 1 caso Las autoridades detallan que todas las muertes están directamente relacionadas con golpe de calor, una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura ante la exposición prolongada a altas temperaturas.

Dirección General de Epidemiología.

Autoridades piden extremar precauciones ante las altas temperaturas

La Secretaría de Salud ha reiterado recomendaciones para reducir riesgos durante la temporada de calor, entre ellas: Evitar la exposición prolongada al sol

Mantener una hidratación constante

Usar ropa ligera y de colores claros

Prestar especial atención a síntomas como mareo, fiebre o debilidad De acuerdo con especialistas, el golpe de calor puede evolucionar rápidamente a complicaciones graves, e incluso derivar en daño orgánico si no se atiende a tiempo.

El impacto del calor extremo en la salud

El incremento de temperaturas extremas se considera un fenómeno de alto impacto en salud pública, ya que puede provocar desde deshidratación hasta fallas graves en el organismo cuando la exposición es prolongada, especialmente en personas con enfermedades previas o condiciones vulnerables.