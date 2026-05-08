¿Tu aire acondicionado consume mucho? Así puedes ahorrar energía

Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los aparatos que más energía consumen en casa. De acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), este equipo puede representar hasta el 40% del consumo eléctrico en verano en zonas cálidas de México.

Especialistas y autoridades energéticas coinciden en que configurar correctamente la temperatura puede ayudar a reducir el gasto de electricidad y evitar que el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se dispare.

Durante la temporada de calor, el aire acondicionado puede representar hasta el 40% del consumo eléctrico en algunos hogares. / iStock

¿Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para ahorrar energía?

La Conuee y la Secretaría de Energía (Sener) recomiendan mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 grados Celsius para lograr un equilibrio entre confort y ahorro energético.

Según datos oficiales, bajar la temperatura por debajo de ese rango obliga al equipo a trabajar más tiempo y con mayor intensidad, lo que incrementa el consumo eléctrico.

Incluso, la Sener advierte que cada grado menos puede aumentar el gasto de energía entre 3% y 5%.

El aire acondicionado puede elevar considerablemente el recibo de la CFE

Durante las olas de calor, el uso constante de sistemas de enfriamiento impacta directamente en el costo del recibo de luz.

La Conuee señala que el aire acondicionado es uno de los principales responsables del incremento en el consumo energético de los hogares durante verano.

Además, la propia CFE ha recomendado evitar temperaturas demasiado bajas y mantener cerradas puertas y ventanas para impedir que el aire frío escape.

Mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 grados puede ayudar a reducir el consumo de energía y pagar menos en el recibo de la CFE. / iStock

Consejos para gastar menos luz al usar aire acondicionado

Además de ajustar correctamente la temperatura, autoridades y expertos recomiendan seguir estas medidas para mejorar la eficiencia del equipo: Cerrar puertas y ventanas mientras el aire acondicionado está encendido

Utilizar ventiladores para distribuir mejor el aire frío

Dar mantenimiento y limpiar los filtros periódicamente

Mantener cortinas o persianas cerradas para reducir el calor dentro de casa

Apagar el aparato cuando no haya personas en la habitación También se recomienda evitar encender y apagar el aire acondicionado constantemente, ya que cada arranque puede generar un mayor consumo eléctrico.

¿Realmente se puede ahorrar ajustando la temperatura?

Sí. Aunque el cambio parezca mínimo, ajustar el aire acondicionado dentro del rango recomendado puede representar un ahorro importante durante los meses de más calor.

La recomendación oficial es mantener el termostato entre 24 y 26 °C, ya que este nivel permite refrescar el ambiente sin exigir de más al aparato y sin elevar innecesariamente el gasto de electricidad.