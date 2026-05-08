¡Ya está a la venta! Barcelona lanza jersey retro inspirado en Olivia Rodrigo

El FC Barcelona volvió a fusionar futbol y música con una nueva colaboración junto a Olivia Rodrigo. El conjunto blaugrana presentó un jersey especial de estilo retro inspirado en la cantante estadounidense, el cual ya se encuentra disponible a la venta y que será utilizado durante el próximo Clásico ante el Real Madrid.

La camiseta mantiene los tradicionales colores blaugranas, pero incorpora detalles vintage y el logotipo “OR” de la artista, convirtiéndose rápidamente en una pieza de colección para aficionados y seguidores de la cantante.

El jersey de Olivia Rodrigo será utilizado en El Clásico

Como parte de la alianza entre Spotify y el Barcelona, el club reemplazará el logo tradicional de la plataforma por el emblema de Olivia Rodrigo en el duelo frente al Real Madrid del próximo 10 de mayo.

La cantante se convirtió además en la artista más joven en formar parte de esta dinámica especial del conjunto culé, uniéndose a nombres como Drake, Rosalía, Karol G, Coldplay y Travis Scott.

Olivia Rodrigo con la camiseta especial del Barça l Instagram @fcbarcelona

El diseño retro recuerda camisetas históricas del Barça

El uniforme destaca por su estilo clásico, inspirado en modelos utilizados por el Barcelona a principios de los 2000, con franjas verticales azulgranas más anchas y un cuello retro que ha llamado la atención de los aficionados en redes sociales.

Además del jersey, la colección incluye sudaderas, playeras, bufandas y otros artículos exclusivos relacionados con Olivia Rodrigo y Spotify.

Jersey del Barcelona en el 2000 l Barcelona

La colaboración entre Barcelona y Spotify sigue creciendo

Desde el inicio de su alianza con Spotify, el Barcelona ha utilizado distintos artistas musicales para intervenir su camiseta en partidos importantes, especialmente en los Clásicos de España.

Ahora, Olivia Rodrigo será la protagonista de esta nueva edición especial, la cual incluso estará acompañada por eventos exclusivos y presentaciones en Barcelona durante la semana del partido.