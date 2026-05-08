Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ya está a la venta! Barcelona lanza jersey retro inspirado en Olivia Rodrigo

Jersey del Barcelona inspirado en Olivia Rodrigo l X: BARCELONA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:18 - 08 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El FC Barcelona presentó una camiseta especial con estilo retro en colaboración con Olivia Rodrigo y Spotify, la cual será utilizada durante El Clásico ante el Real Madrid

El FC Barcelona volvió a fusionar futbol y música con una nueva colaboración junto a Olivia Rodrigo. El conjunto blaugrana presentó un jersey especial de estilo retro inspirado en la cantante estadounidense, el cual ya se encuentra disponible a la venta y que será utilizado durante el próximo Clásico ante el Real Madrid.

La camiseta mantiene los tradicionales colores blaugranas, pero incorpora detalles vintage y el logotipo “OR” de la artista, convirtiéndose rápidamente en una pieza de colección para aficionados y seguidores de la cantante.

El jersey de Olivia Rodrigo será utilizado en El Clásico

Como parte de la alianza entre Spotify y el Barcelona, el club reemplazará el logo tradicional de la plataforma por el emblema de Olivia Rodrigo en el duelo frente al Real Madrid del próximo 10 de mayo.

La cantante se convirtió además en la artista más joven en formar parte de esta dinámica especial del conjunto culé, uniéndose a nombres como Drake, Rosalía, Karol G, Coldplay y Travis Scott.

Olivia Rodrigo con la camiseta especial del Barça l Instagram @fcbarcelona

El diseño retro recuerda camisetas históricas del Barça

El uniforme destaca por su estilo clásico, inspirado en modelos utilizados por el Barcelona a principios de los 2000, con franjas verticales azulgranas más anchas y un cuello retro que ha llamado la atención de los aficionados en redes sociales.

Además del jersey, la colección incluye sudaderas, playeras, bufandas y otros artículos exclusivos relacionados con Olivia Rodrigo y Spotify.

Jersey del Barcelona en el 2000 l Barcelona

La colaboración entre Barcelona y Spotify sigue creciendo

Desde el inicio de su alianza con Spotify, el Barcelona ha utilizado distintos artistas musicales para intervenir su camiseta en partidos importantes, especialmente en los Clásicos de España.

Ahora, Olivia Rodrigo será la protagonista de esta nueva edición especial, la cual incluso estará acompañada por eventos exclusivos y presentaciones en Barcelona durante la semana del partido.

Olivia Rodrigo con colaboración con FC Barcelona l Instagram @fcbarcelona
Lo Último
18:25 Clásico Capitalino: Los grandes goles de Pumas ante América en CU
18:12 Horarios por día del Tecate Emblema 2026: así quedan los escenarios del festival
18:02 Estadio Jalisco 'se olvida' de Atlas y felicita a Chivas por su aniversario
18:02 La Catalina habla acerca de la construcción de su personaje: "Es del y para el pueblo"
17:36 FIFA revela detalles de la inauguración del Mundial 2026: puertas abrirán cuatro horas antes en el Estadio Azteca
17:35 Selección Mexicana Femenil lanza convocatoria para adquirir boletos VIP para BTS
17:28 América: ¿Cuántas veces ha sido campeón cuando llega como octavo lugar a la Liguilla?
17:26 Tchouaméni rompe el silencio tras su altercado con Valverde: "estos incidentes no representan al Real Madrid"
17:11 ¿Quién es Dennis Te Kloese, nuevo presidente deportivo de Monterrey? Aquí todos sus logros como directivo
17:10 Lloró al pedir ayuda por su madre desaparecida y ahora es el principal sospechoso en CDMX / VIDEO