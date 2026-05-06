Vestuario del Real Madrid "se fractura" a pocos días de enfrentar a Barcelona en el Clásico

Otra temporada de 'Nadaplete' y el vesturario del Real Madrid está "en llamas". Al menos eso afirman diferentes reportes de la prensa española, según la cual, los Merengues han tenido varios conflictos internos, a pocos días de enfrentarse a Barcelona en el Clásico de España.

Si el conjunto blanco pierde en su visita al Camp Nou el próximo domingo, oficialmente el Barça se coronará en LaLiga, por lo que será la segunda campaña al hilo en la cual los Merengues no ganan nada. Este fracaso deportivo ha desgastado al plantel, lo cual se ve reflejado en los reportes de inconformidad en el vestuario por la escapada de Kylian Mbappé a Italia, así como en el supuesto enfrentamiento entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger.

¿Qué pasó entre Carreras y Rüdiger?

Según medios españoles, hace un par de semanas durante un entrenamiento en Valdebebas, luego de la eliminación de Champions League contra Bayern Munich, Rüdiger y el canterano Carreras tuvieron una discusión que escaló de tono. Los reportes señalan que el incidente se dio entre el encuentro contra el Alavés, última titularidad de Álvaro, el partido ante el Real Betis.

Álvaro Carreras vs Bayern Munich | AP

Algunas versiones apuntan a que el conflicto llegó al plano físico y que el alemán le dio una bofetada al español, mientras que otras afirman que solo fue un cruce fuerte sin contacto. Como sea, todas coinciden en que hubo molestia por parte de ambos jugadores, como consecuencia de desacuerdos previos y la tensión por los malos resultados.

Fue el segundo enfrentamiento entre Rüdiger y Carreras, luego de la derrota de Real Madrid contra Mallorca en su visita a Son Moix, el 4 de abril en el partido correspondiente a la Jornada 30. En aquella ocasión, la transmisión de DAZN mostró Rüdiger reprendiendo a Carreras y diciéndole que un defensa debía estar más cerca.

En medio de esta especulación, el canterano merengue confirmó que tuvo un incidente con un compañero, aunque no reveló el nombre de éste y negó que haya problemas en el vestidor. "En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mí que no corresponden a la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido inquebrantable desde el primer día, y así continuará siendo".

"Desde que regresé, siempre he trabajado con el máximo nivel de profesionalismo, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. En cuanto al incidente con un compañero de equipo, fue un asunto aislado sin importancia que ya está resuelto. Mi relación con todo el equipo es muy buena", fueron las palabras de Carreras en una historia de Instagram.

Así fue el comunicado de Álvaro Carreras en redes sociales | CAPTURA DE PANTALLA

Ausencia de Mbappé, otra polémica

Esta situación entre Carreras y Rüdiger solo añade más leña al fuego, en medio de los rumores de inconformidad en el plantel por la actitud de Kylian Mbappé. El francés sufrió molestias musculares al final del partido contra Betis, por lo que no fue considerado para el juego frente a Espanyol.

Sin embargo, fue visto en Italia con la actriz Ester Expósito, lo que desató una ola de críticas por su falta de compromiso para recuperarse. Además, circularon rumores de que sus propios compañeros se molestaron por su conducta, a una semana de enfrentar al Barcelona, encuentro para el cual se desconoce si el atacante francés estará listo.