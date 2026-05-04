Courtois vuelve con el Real Madrid; Mbappé duda para El Clásico

El Real Madrid respira aliviado. Tras semanas de incertidumbre bajo los palos, Thibaut Courtois ha dado el paso definitivo en su recuperación. El portero belga se ejercitó este martes al mismo ritmo que sus compañeros, confirmando que ha superado sus problemas físicos y que está listo para defender la portería blanca durante El Clásico a jugarse el próximo domingo en el Camp Nou.

Thibaut Courtois no pudo completar el partido | MEXSPORT

La vuelta de Courtois fue la gran novedad en una jornada donde el equipo de Álvaro Arbeloa comenzó a diseñar el plan estratégico para visitar la ciudad condal. Según el parte oficial del club, la plantilla se dividió en dos bloques de trabajo claramente diferenciados.

Por un lado, los futbolistas que fueron titulares en la victoria frente al Espanyol realizaron ejercicios de recuperación y descarga tras el último compromiso liguero. Por otra parte, el grupo en el que se integró el arquero belga completó una sesión de alta intensidad que inició en el gimnasio y se trasladó al césped para realizar rondos, ejercicios de presión tras pérdida y partidos en dimensiones reducidas con el fin de afinar la toma de decisiones.

A pesar del optimismo generado por la recuperación del portero, la expedición madridista aún mantiene varias dudas de peso. El foco de atención se desplaza ahora hacia Kylian Mbappé, quien sigue trabajando al margen para intentar llegar a la cita del próximo domingo. El astro francés compartió espacio de rehabilitación con otros pilares del vestuario como Carvajal, Arda Güler, Militão y Rodrygo.

Mbappé l AP

La nota negativa de la jornada la protagonizó Ferland Mendy. El lateral francés, que terminó con molestias físicas el duelo ante el conjunto periquito, permanece a la espera de los resultados de las pruebas médicas definitivas que determinen si podrá ser de la partida en el Clásico o si finalmente se une a la lista de bajas confirmadas.

MADRID DESEA EVITAR EL TÍTULO DEL BARCELONA

El título en LaLiga está prácticamente definido y es cuestión de mero tramite la coronación del Barça, sin embargo, Real Madrid buscará prolongar el campeonato del acérrimo rival y de esta manera evitar que levante el trofeo a costa de ellos.

Para evitar que matemáticamente el Barcelona se quede con el título el próximo domingo tras El Clásico, Real Madrid si o si necesita una victoria en la cancha del Camp Nou, de lo contrario, el conjunto culé se proclamara campeón.