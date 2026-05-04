Carlos Tévez estalla contra periodista: "siempre dices lo mismo"

Carlos Tevez, director técnico de Talleres, protagonizó un tenso momento con un periodista durante la rueda de prensa posterior al empate 1-1 de su equipo frente a Unión en Santa Fe. El cruce se originó cuando se le consultó si consideraba que este había sido el peor partido de su equipo en la fase regular del torneo.

El encuentro, correspondiente a la fecha 9 que había sido aplazada, finalizó con un gol de Unión en el minuto 95, lo que añadió dramatismo a la jornada del sábado. La pregunta del periodista no fue bien recibida por el "Apache", quien respondió de manera directa.

"Yo creo que directamente no te gusto como entrenador porque siempre decís lo mismo. Son gustos y es válido", replicó Tevez.

Carlos Tévez en su primer entrenamiento como DT de Rosario Central | TWITTER: @RosarioCentral

Lejos de terminar ahí, el técnico de 42 años continuó su argumento, desafiando al periodista a analizar el rendimiento de otros equipos en ese mismo estadio. "¿Qué equipo le ganó a Unión acá? ¿No sabés? Me parece que lo tendrías que saber", inquirió, haciendo alusión a la única derrota del conjunto santafesino como local en el torneo, un 3-2 contra Newell's en la fecha 15.

A pesar del tenso intercambio, Tevez defendió el desempeño de sus jugadores y destacó el logro de la clasificación a la siguiente fase. "Entiendo tu filosofía de ver el fútbol, pero la mía es totalmente diferente. El equipo compite y a mí eso me hace bien. Por eso tenemos 26 puntos", concluyó.

Con este resultado, Talleres se clasificó en la cuarta posición de la Zona A con 26 unidades, asegurándose la localía para los octavos de final. En esta instancia, se enfrentará a Belgrano en una nueva edición del clásico cordobés, buscando seguir avanzando en el campeonato.