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Futbol

Schalke 04 vuelve a la Bundesliga

Schalke 04 l AP
Ramiro Pérez Vásquez 09:49 - 04 mayo 2026
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El conjunto alemán selló su ascenso a falta de dos jornadas de concluir la temporada

El Schalke 04 concretó su regreso a la élite del fútbol alemán tras asegurar su ascenso a la Bundesliga con dos jornadas aún por disputarse. El conjunto de Gelsenkirchen selló el objetivo luego de vencer 1-0 al Fortuna Düsseldorf en la Jornada 32, resultado que desató la euforia entre sus aficionados.

El único tanto del encuentro llegó temprano, cuando Kenan Karaman marcó al minuto 15, suficiente para encaminar un triunfo clave en la recta final del campeonato. El delantero se convirtió en el héroe de la jornada al firmar el gol que, en los hechos, aseguró el retorno de uno de los clubes históricos de Alemania.

Con esta victoria, el Schalke 04 alcanzó las 67 unidades, una cifra que lo deja fuera del alcance de sus perseguidores inmediatos. La ventaja de ocho puntos sobre el SV Elversberg, cuando solo restan seis por disputarse, hizo matemáticamente imposible que pierda su lugar entre los dos primeros de la tabla.

Schalke 04 en su partido ante Fortuna Düsseldorf l AP

¿Desde cuándo estaba en la Segunda División?

El ascenso representa un logro significativo para una institución, y es que, tras el descenso en la temporada 2020-21, el Schalke puso fin a una racha de 30 años consecutivos en la máxima categoría del futbol alemán, un golpe duro para su rica historia, que tuvo otra nueva recaída posteriormente.

Cabe mencionar, que tras ese descenso volvió inmediatamente como campeones; sin embargo, nuevamente al concluir la temporada 2022-23 volvieron a la Segunda División para encontrarse con otro regreso que la afición está celebrando en gran parte de la ciudad.

Schalke 04 selló su ascenso a la Bundesliga l AP

El triunfo ante el Fortuna Düsseldorf no solo tuvo valor por los puntos, sino también por el contexto: un partido tenso, con mucho en juego y ante un rival que también aspiraba a mantenerse en la pelea. Schalke supo sostener la ventaja y mostró carácter en un momento decisivo de la temporada.

La afición, una de las más fieles y numerosas de Alemania, celebró con entusiasmo el regreso a la élite. El Veltins-Arena y sus alrededores se tiñeron de azul y blanco, reflejando la pasión de una hinchada que nunca dejó de acompañar al equipo, incluso en los momentos más difíciles.

Fiesta en e ascenso del Schalke 04 l AP

A terminar la temporada

Con el ascenso asegurado, el Schalke 04 afrontará las dos últimas jornadas con la tranquilidad del deber cumplido, pero también con la mirada puesta en el futuro. El desafío ahora será consolidarse nuevamente en la Bundesliga y evitar repetir los errores del pasado, en busca de recuperar el protagonismo que históricamente lo ha caracterizado.

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