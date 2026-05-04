'El estadio pesa': Diego Lainez previo al duelo vs Nashville en Concachampions

"Bueno, sabemos que que el estadio a todos los rivales siempre les ha pesado. Bien lo decíamos aquí en anteriores preguntas. Nos ha tocado ir abajo, tener resultados adversos, tanto en liga como en Concachampions, y con la ayuda de nuestra gente en casa lo hemos sacado, cosas que parecían imposibles y han sido partidos que quedan para la historia, que quedan en el recuerdo de todos.