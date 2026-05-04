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Futbol

'El estadio pesa': Diego Lainez previo al duelo vs Nashville en Concachampions

Gol de Diego Lainez | IMAGO7
Ricardo Olivares 10:30 - 04 mayo 2026
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Tigres busca su boleto a la Final de la Concacaf Champions Cup

Diego Lainez alzó la voz en la previa de un duelo clave para Tigres, que se juega su pase a la final de la CONCACAF Champions Cup frente a Nashville. El atacante mexicano dejó claro que el objetivo es claro, conquistar un título que se les ha negado en ediciones recientes.

“Sería algo muy bonito y muy importante, no solo para mí, en lo individual, que a todos nos gusta sumar títulos, pero a la institución le vendría muy bien. Es algo que venimos peleando desde ediciones anteriores, nos hemos quedado cerca.”
Gol de Diego Lainez | IMAGO7

El ofensivo también resaltó la fortaleza que representa jugar en casa, donde la afición ha sido determinante en momentos complicados.

"Bueno, sabemos que que el estadio a todos los rivales siempre les ha pesado. Bien lo decíamos aquí en anteriores preguntas. Nos ha tocado ir abajo, tener resultados adversos, tanto en liga como en Concachampions, y con la ayuda de nuestra gente en casa lo hemos sacado, cosas que parecían imposibles y han sido partidos que quedan para la historia, que quedan en el recuerdo de todos.
Tigres jugará la Ida de las Semis de Concachampions | IMAGO7

Finalmente, Lainez habló sobre el papel de Tigres como candidato al título. Sin caer en excesos de confianza, reconoció que la historia reciente del club los coloca entre los favoritos.

"Sí, bueno, por la historia de Tigres, y creo que por los últimos años también, Tigres cada vez que se instala en fases finales, ya sea en liguilla o en las fases finales de Conca, creo que siempre es un candidato y siempre va a ser favorito para mucha gente. Nosotros, la verdad, con humildad estamos trabajando fuertemente.”
Diego Lainez jugando con Tigres | IMAGO 7
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