Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tigres trabaja para el partido de Vuelta de Concacaf; Marco Farfán se reincorporó

Tigres jugará la Ida de las Semis de Concachampions | IMAGO7
Ricardo Olivares 11:37 - 04 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Por su parte, Ozziel Herrera y Joaquim no estuvieron en el trabajo

Los Tigres afinan los últimos detalles para encarar el partido de Vuelta de las Semifinales de la CONCACAF Champions Cup ante Nashville, un duelo clave que se disputará en el Estadio Universitario.

El conjunto felino llega con ventaja de 1-0 en la serie, resultado que le permite encarar el compromiso con cierto margen, aunque sin caer en excesos de confianza ante un rival que ha demostrado ser competitivo.

Gignac y Correa, de Tigres, ante Nashville | MEXSPORT

¿Cómo trabajó Tigres antes del entrenamiento?

Durante la sesión de entrenamiento, el equipo dirigido por Guido Pizarro trabajó en aspectos tácticos y de definición, con la intención de mantener la intensidad y asegurar el pase a la gran final del torneo internacional.

Una de las notas positivas fue la reincorporación de Marco Farfán al trabajo grupal. El jugador dejó atrás la lesión en el pie derecho por la que fue operado en enero y ya entrena al parejo de sus compañeros, por lo que su regreso está cada vez más cerca. 

En contraste, el panorama no es del todo favorable en cuanto a las posibles bajas. Joaquim Pereira y Ozziel Herrera continúan entre algodones debido a molestias musculares, por lo que su participación en el encuentro aún no está garantizada.

Ozziel Herrera, atacanta de Tigres | IMAGO7

Recuperación de Ozziel y Joaquim 

Ambos jugadores realizaron trabajo en el gimnasio durante la práctica, aunque en el caso de Pereira trabajó con balón en la práctica de este domingo, lo que abre una ligera posibilidad de que pueda estar disponible, dependiendo de su evolución.

La decisión final sobre la presencia del defensor será tomada por el cuerpo técnico en las próximas horas, evaluando su estado físico y el riesgo que implicaría alinearlo en un partido de alta exigencia.

Con este panorama, Tigres buscará hacer valer su localía y la ventaja obtenida en la ida para sellar su clasificación a una nueva final internacional, en un torneo que se ha convertido en uno de los principales objetivos del club en la temporada.

Joaquim tras anotar el segundo gol de Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders | MEXSPORT
Lo Último
12:53 ¡No cabrá ni un alfiler! Boletos de Pumas vs América agotados
12:52 América sí, Cruz Azul no: El antecedente de la Liga MX en el cual no dejaron modificar un cambio
12:51 Chapo Guzmán pide extradición a México: “Llévenme de vuelta a mi país”
12:48 ¡Oficial! Chivas lanza jersey conmemorativo por sus 120 años de historia
12:25 ¡Qué golpe! Jesse Derry sufre aparatoso contacto en el Chelsea vs Nottingham Forest
12:10 ¡El Clásico Capitalino, arde! Efraín Juárez habló tras el América vs Pumas
12:04 ¿América puede quedar eliminado por alineación indebida? Esto dice el reglamento
11:37 Tigres trabaja para el partido de Vuelta de Concacaf; Marco Farfán se reincorporó
11:37 "Él va a elegir lo que es mejor": Lainez opinó sobre la decisión de Aguirre de no llevarlo a Selección Mexicana
11:23 Pumas tiene prueba 'contundente' sobre posible alineación indebida de América