Tigres trabaja para el partido de Vuelta de Concacaf; Marco Farfán se reincorporó

Los Tigres afinan los últimos detalles para encarar el partido de Vuelta de las Semifinales de la CONCACAF Champions Cup ante Nashville, un duelo clave que se disputará en el Estadio Universitario.

El conjunto felino llega con ventaja de 1-0 en la serie, resultado que le permite encarar el compromiso con cierto margen, aunque sin caer en excesos de confianza ante un rival que ha demostrado ser competitivo.

Gignac y Correa, de Tigres, ante Nashville | MEXSPORT

¿Cómo trabajó Tigres antes del entrenamiento?

Durante la sesión de entrenamiento, el equipo dirigido por Guido Pizarro trabajó en aspectos tácticos y de definición, con la intención de mantener la intensidad y asegurar el pase a la gran final del torneo internacional.

Una de las notas positivas fue la reincorporación de Marco Farfán al trabajo grupal. El jugador dejó atrás la lesión en el pie derecho por la que fue operado en enero y ya entrena al parejo de sus compañeros, por lo que su regreso está cada vez más cerca.

En contraste, el panorama no es del todo favorable en cuanto a las posibles bajas. Joaquim Pereira y Ozziel Herrera continúan entre algodones debido a molestias musculares, por lo que su participación en el encuentro aún no está garantizada.

Ozziel Herrera, atacanta de Tigres | IMAGO7

Recuperación de Ozziel y Joaquim

Ambos jugadores realizaron trabajo en el gimnasio durante la práctica, aunque en el caso de Pereira trabajó con balón en la práctica de este domingo, lo que abre una ligera posibilidad de que pueda estar disponible, dependiendo de su evolución.

La decisión final sobre la presencia del defensor será tomada por el cuerpo técnico en las próximas horas, evaluando su estado físico y el riesgo que implicaría alinearlo en un partido de alta exigencia.

Con este panorama, Tigres buscará hacer valer su localía y la ventaja obtenida en la ida para sellar su clasificación a una nueva final internacional, en un torneo que se ha convertido en uno de los principales objetivos del club en la temporada.