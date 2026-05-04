¡Oficial! Chivas lanza jersey conmemorativo por sus 120 años de historia

Se hizo oficial el lanzamiento del nuevo jersey conmemorativo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, a través de la marca que viste al equipo así como desde las redes sociales del club, mostrando el diseño e incluso con algunos jugadores portando la camiseta rojiblanca.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la atención al detalle en los elementos conmemorativos. La camiseta incluye gráficos y acabados especiales que hacen referencia directa a los orígenes del club, reforzando su identidad como uno de los equipos más emblemáticos del país.

Además, el lanzamiento viene acompañado de una caja de edición especial, cuidadosamente diseñada, y un banderín conmemorativo que resalta la fecha “8 de mayo de 1906”, momento en que se fundó la institución rojiblanca. Estos accesorios convierten al jersey no solo en una prenda deportiva, sino en un objeto de colección dirigido a los seguidores más apasionados del llamado Rebaño Sagrado.

Detalles del jersey conmemorativo de Chivas l @PUMAmexico

El jersey se encuentra elaborado en poliéster reciclado ligero con una presentación de tejido lobby que es transpirable, el diseño también abarca tres líneas, en vertical, en rojo con el histórico escudo de las Chivas en el centro del pacho, todo con la manga larga.

¿Qué precio tendrá?

Los aficionados tendrán que desembolsar una buena cantidad considerable para poder adquirir el jersey conmemorativo, y es que el precio del jersey conmemorativo tiene un precio de 4 mil 999 pesos, la nueva edición especial ya aparece a disposición de al aficionado y desde la tienda oficial en línea.

Chivas y su nuevo jersey conmemorativo l @PUMAmexico

¿Chivas remontará ante Tigres?

Se juega la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Tigres; el Rebaño regresa a casa con una dura desventaja ante los Felinos luego del 3-1 protagonizado en el Universitario de Nuevo Léon en la Ida.

Festejo de la Hormiga con Santi Sandoval en el Chivas vs Necaxa del Apertura 2025 | Imago7

Chivas sorprendió temprano en el encuentro, cuando al minuto 11, Ricardo Marín abrió el marcador con una definición dentro del área, adelantando a Chivas y silenciando momentáneamente el “Volcán” y el Rebaño soñaba. Antes del descanso llegó la igualada felina. Al minuto 45, Jesús Angulo apareció en un tiro de esquina para rematar de cabeza.

Tigres vs Chivas | IMAGO7