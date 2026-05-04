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Futbol

Pumas contra su propia historia: El pesado registro ante América en C.U. en Liguilla

Escudo de Pumas | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:02 - 04 mayo 2026
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El Club Universidad Nacional tiene balance negativo en casa ante el acérrimo rival en Fase Final

El Club Universidad Nacional se prepara para una de las pruebas más exigentes de la temporada. Tras un vibrante empate 3-3 en la Ida, la serie de Cuartos de Final se definirá en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, para los dirigidos por Efraín Juárez, el escenario de "casa" esconde una estadística que favorece ampliamente al América.

Pumas, en el encuentro de Liguilla ante América | IMAGO7

LA HISTORIA NO FAVORECE A PUMAS

La historia reciente y pasada de la Liguilla dicta que el Pedregal no ha sido precisamente una aduana impenetrable para el América. De los siete enfrentamientos previos de postemporada disputados en C.U., los universitarios apenas han podido rescatar una victoria. El saldo restante se divide en tres empates y tres derrotas, lo que refleja una dificultad crónica para imponer condiciones frente a su acérrimo rival ante su propio público.

Este dominio estadístico ha tenido consecuencias definitivas, pues de esas siete eliminatorias, Pumas terminó fuera de la contienda en cinco ocasiones.

Las tres victorias que tiene América en el Estadio Olímpico Universitario en Liguilla son por marcadores que le servirían perfecto este torneo para avanzar a Semis y entre los resultados se encuentran goleadas de 3 o más anotaciones.

Washington Corozo en el Pumas vs América en la Liguilla del Apertura 2021 | IMAGO 7
Washington Corozo en el Pumas vs América en la Liguilla del Apertura 2021 | IMAGO 7

A lo largo de los torneos cortos y el Verano 2002, estos han sido los resultados en Ciudad Universitaria:

Torneo

Resultado

Desenlace de la serie

Apertura 2021

Pumas 0-0 América

Avanzó Pumas

Apertura 2018

Pumas 1-1 América

Avanzó América

Clausura 2018

Pumas 1-4 América

Avanzó América

Clausura 2015

Pumas 1-3 América

Avanzó Pumas

Apertura 2014

Pumas 1-0 América

Avanzó América

Clausura 2013

Pumas 0-1 América

Avanzó América

Verano 2002

Pumas 1-2 América

Avanzó América

PUMAS NO NECESITA GANAR EN C.U.

A pesar del historial negativo, el reglamento actual ofrece un salvavidas para la escuadra auriazul. Gracias a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular, Pumas cuenta con la ventaja del empate global. Esto significa que cualquier marcador igualado el próximo domingo en el Olímpico le daría el pase automático a las Semifinales.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7
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