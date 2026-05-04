Pumas contra su propia historia: El pesado registro ante América en C.U. en Liguilla

El Club Universidad Nacional se prepara para una de las pruebas más exigentes de la temporada. Tras un vibrante empate 3-3 en la Ida, la serie de Cuartos de Final se definirá en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, para los dirigidos por Efraín Juárez, el escenario de "casa" esconde una estadística que favorece ampliamente al América.

Pumas, en el encuentro de Liguilla ante América | IMAGO7

LA HISTORIA NO FAVORECE A PUMAS

La historia reciente y pasada de la Liguilla dicta que el Pedregal no ha sido precisamente una aduana impenetrable para el América. De los siete enfrentamientos previos de postemporada disputados en C.U., los universitarios apenas han podido rescatar una victoria. El saldo restante se divide en tres empates y tres derrotas, lo que refleja una dificultad crónica para imponer condiciones frente a su acérrimo rival ante su propio público.

Este dominio estadístico ha tenido consecuencias definitivas, pues de esas siete eliminatorias, Pumas terminó fuera de la contienda en cinco ocasiones.

Las tres victorias que tiene América en el Estadio Olímpico Universitario en Liguilla son por marcadores que le servirían perfecto este torneo para avanzar a Semis y entre los resultados se encuentran goleadas de 3 o más anotaciones.

Washington Corozo en el Pumas vs América en la Liguilla del Apertura 2021 | IMAGO 7

A lo largo de los torneos cortos y el Verano 2002, estos han sido los resultados en Ciudad Universitaria:

Torneo Resultado Desenlace de la serie Apertura 2021 Pumas 0-0 América Avanzó Pumas Apertura 2018 Pumas 1-1 América Avanzó América Clausura 2018 Pumas 1-4 América Avanzó América Clausura 2015 Pumas 1-3 América Avanzó Pumas Apertura 2014 Pumas 1-0 América Avanzó América Clausura 2013 Pumas 0-1 América Avanzó América Verano 2002 Pumas 1-2 América Avanzó América

PUMAS NO NECESITA GANAR EN C.U.

A pesar del historial negativo, el reglamento actual ofrece un salvavidas para la escuadra auriazul. Gracias a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular, Pumas cuenta con la ventaja del empate global. Esto significa que cualquier marcador igualado el próximo domingo en el Olímpico le daría el pase automático a las Semifinales.