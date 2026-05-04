¿Tu teléfono se calienta al cargar? Esto lo provoca y así puedes evitarlo

El sobrecalentamiento de los teléfonos celulares al momento de cargarlos se ha convertido en una preocupación cada vez más frecuente entre usuarios, ya que este fenómeno no solo afecta el rendimiento del dispositivo, sino que también puede representar un riesgo de seguridad si no se atiende a tiempo. Diversos especialistas coinciden en que este problema, conocido como fallo térmico, puede originarse por múltiples factores que van desde el uso indebido hasta condiciones externas.

Entre las principales causas detectadas se encuentran el uso de cargadores no originales, cables dañados, aplicaciones que consumen demasiados recursos en segundo plano y la exposición del dispositivo a altas temperaturas ambientales. Además, el hábito de utilizar el teléfono mientras se carga también contribuye a elevar la temperatura interna del equipo, acelerando el desgaste de la batería.

Otro punto clave es el estado de la batería. Con el paso del tiempo, las baterías de iones de litio tienden a degradarse, lo que puede provocar que generen más calor durante los ciclos de carga. Esto se vuelve más evidente en equipos con varios años de uso o que han sido sometidos a cargas constantes sin pausas adecuadas.

Utilizar el teléfono mientras se carga incrementa el fallo térmico y acelera el desgaste del dispositivo./ Pixabay

¿Por qué se calienta el celular cuando lo estás cargando?

El incremento de temperatura se produce principalmente por la resistencia eléctrica que se genera durante el paso de energía hacia la batería. Si a esto se suman factores como ventilación deficiente, fundas gruesas o el uso intensivo del dispositivo, el calor se acumula con mayor rapidez. En algunos casos, incluso el software puede influir, especialmente si existen errores en el sistema o aplicaciones mal optimizadas.

Expertos también advierten que los cargadores defectuosos o de baja calidad pueden provocar un flujo irregular de energía, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento. Por ello, recomiendan siempre utilizar accesorios certificados por el fabricante del dispositivo.

Las baterías de iones de litio pueden generar más calor conforme envejecen o presentan fallas./ Pixabay

Recomendaciones clave para evitar daños en tu teléfono

Ante esta situación, especialistas en tecnología señalan que es fundamental actuar de inmediato si el cargador o el teléfono presentan temperaturas inusualmente altas. Una de las principales recomendaciones es desconectar el equipo de la corriente eléctrica para evitar daños mayores o posibles accidentes.

También se sugiere cargar el teléfono en superficies planas y frescas, evitar cubrirlo mientras se encuentra conectado y no utilizarlo durante el proceso de carga. Asimismo, cerrar aplicaciones en segundo plano y mantener actualizado el sistema operativo puede ayudar a reducir el consumo energético y, por ende, la generación de calor.

En casos más extremos, cuando el dispositivo se calienta de forma constante incluso sin estar en uso, lo más recomendable es acudir a un servicio técnico autorizado para una revisión más profunda, ya que podría tratarse de un problema interno.