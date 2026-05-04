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MEMES tras sismo de 5.6 en Oaxaca: Así reaccionaron los mexicanos después del temblor

Los memes en redes no podían faltar después del sismo que se sintió en México
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:52 - 04 mayo 2026
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El Servicio Sismológico Nacional confirmó que fue un movimiento telúrico con epicentro en Pinotepa Nacional

El sismo de magnitud 5.6 registrado la mañana de este lunes 4 de mayo, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, no solo generó alertas y movilización, sino también una inmediata reacción en redes sociales, donde usuarios compartieron memes para tomar con humor el momento.


Como ha ocurrido en otros movimientos telúricos, las plataformas digitales se llenaron de imágenes y comentarios que reflejan cómo los usuarios convierten el susto en un espacio de humor involuntario.

Muchos recurrieron al VAR de X para confirmar que efectivamente había temblado

Del susto a los memes

Minutos después del temblor, usuarios comenzaron a publicar contenidos que mezclan la experiencia del movimiento con situaciones cotidianas, utilizando imágenes populares y frases cortas.


Este tipo de publicaciones se ha vuelto una constante en México, donde los sismos suelen generar una rápida respuesta digital en tono humorístico.

“Un bolillito pa’l susto”

Uno de los memes más compartidos muestra a un perro sosteniendo un bolillo en la cabeza, acompañado de la frase “Un bolillito pa’l susto”, en referencia a la creencia popular de consumir pan tras un temblor.


La imagen retoma una de las reacciones más comunes tras un sismo y la convierte en un elemento de identificación entre usuarios.

“Verificando…” tras el temblor

Otro de los memes hace alusión al momento posterior al movimiento, cuando las personas buscan confirmar si realmente ocurrió un sismo y lo relacionan con el uso del VAR por los árbitros en el futbol.


En la imagen aparece la palabra “TEMBLOR”, seguida de la leyenda “VERIFICANDO…”, y finalmente el mensaje “SI FUE TEMBLOR”, acompañado de una figura que simula la señal de confirmación, representando la reacción inmediata de revisar redes sociales o aplicaciones.

Humor tras la alerta

Las publicaciones también reflejan la rutina que siguen muchos usuarios: escuchar la alerta, percibir el movimiento y posteriormente acudir a redes para confirmar información.


Los memes sintetizan este proceso en imágenes simples que rápidamente se vuelven virales.

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