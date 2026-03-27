Por qué la alerta sísmica suena tan aterradora? Esta es la razón científica según SASMEX

El sonido de la alerta sísmica en México no solo es reconocible, también genera una reacción inmediata en quienes lo escuchan. Aunque para muchos resulta inquietante, su diseño tiene un propósito claro: alertar de forma efectiva ante una posible emergencia.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) ha explicado que este tono no es casual, sino que forma parte de una estrategia pensada para captar la atención en cuestión de segundos, incluso en entornos ruidosos o cuando las personas están distraídas.

A diferencia de otros sonidos cotidianos, la alerta utiliza una combinación de frecuencias que rompe con lo habitual, lo que facilita que el cerebro la identifique rápidamente como una señal de peligro.

SASMEX explica que el tono de la alerta se basa en el grito humano, una señal clave de supervivencia./ RS

¿Por qué la alerta sísmica genera tanto impacto?

De acuerdo con el SASMEX, el sonido de la alerta está inspirado en una reacción profundamente humana: el grito. Este tipo de estímulo ha sido clave en la evolución de la especie, ya que permite advertir de amenazas de forma inmediata.

Según lo explicado por el sistema, este tipo de sonido activa una región del cerebro llamada amígdala, encargada de procesar emociones como el miedo y la ansiedad. Es precisamente esta zona la que detecta riesgos y pone en marcha respuestas automáticas de supervivencia.

La amígdala, ubicada en el lóbulo temporal, funciona como un centro de alerta interno que reacciona ante estímulos intensos, lo que explica por qué el sonido de la alerta sísmica provoca una sensación de urgencia casi instantánea.

¿Cuánto tiempo da la alerta antes de un sismo?

La función de este sistema no es prolongar el sonido, sino emitir una advertencia con segundos de anticipación antes de que las ondas sísmicas lleguen a determinadas zonas. Este margen puede variar dependiendo de la distancia del epicentro.

El tiempo que se obtiene, aunque breve, puede ser suficiente para tomar medidas de protección, como evacuar o colocarse en un lugar seguro. Por ello, la rapidez en la reacción es fundamental.

El sistema opera mediante sensores distribuidos en distintas regiones, que detectan movimientos telúricos y envían la señal de alerta a ciudades donde el impacto puede sentirse posteriormente.

Aunque el sonido puede resultar incómodo o incluso alarmante, su efectividad radica justamente en esa capacidad de generar una respuesta inmediata.