¿Feria del Caballo de Texcoco estará libre de narcocorridos? Te lo explicamos

La Feria Internacional del Caballo de Texcoco (FICT) 2026 ha iniciado bajo una estricta política de convivencia familiar, reafirmando la restricción de interpretar narcocorridos en sus escenarios principales. El Ayuntamiento de Texcoco y el patronato organizador han enfatizado que el objetivo primordial es preservar la seguridad y la esencia cultural del evento, que se celebra del 13 de marzo al 12 de abril de 2026.

Esta medida no es nueva, pero ha cobrado mayor relevancia tras incidentes en ediciones pasadas. Jorge Luis Cortés, presidente del patronato de la feria, ha sostenido la importancia de mantener un ambiente sano, señalando que la FICT es un espacio dedicado a las tradiciones ecuestres y a la música que logra unir a las familias mexicanas en un entorno de paz.

La Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2026 consolida su cartelera con artistas de talla mundial y un enfoque estrictamente familiar./ Feria Texcoco

¿Por qué se mantiene la restricción de narcocorridos en Texcoco?

La decisión responde a un exhorto de las autoridades de seguridad del Estado de México para evitar la exaltación de figuras delictivas y la apología de la violencia. De acuerdo con reportes oficiales, los artistas que se presentan tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo han sido notificados sobre estas disposiciones para garantizar un saldo blanco durante los 31 días de festejos.

Para reforzar esta postura, el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, anunció un despliegue de seguridad que incluye a la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal. En total, cerca de 800 elementos vigilan tanto el interior como el exterior del recinto ferial, buscando que la festividad sea recordada por sus espectáculos artísticos y no por incidentes de inseguridad.

A pesar de las restricciones de género, la cartelera de este año destaca por su gran diversidad. En el Palenque, figuras de talla internacional como Christian Nodal, Alejandro Fernández y la Banda MS encabezan el programa, mientras que otros escenarios presentan artistas variados para todos los gustos.

El patronato de la FICT 2026 reafirma la prohibición de narcocorridos para garantizar la seguridad de los asistentes./ Feria Texcoco

¿Qué otras actividades ofrece la Feria del Caballo 2026?

Además de la oferta musical, la feria destaca por su exposición ganadera y los espectáculos ecuestres coordinados con la Universidad Autónoma de Chapingo. Los asistentes pueden disfrutar de exhibiciones de razas imponentes como la Española, Azteca y Frisón, además de las esperadas competencias de Cuernos Chuecos y la monta de toro estilo americano.

El costo de la entrada general se mantiene en 50 pesos, lo que permite el acceso directo a la zona de gastronomía, áreas de artesanías y las funciones gratuitas en el Teatro del Pueblo. Además, se han implementado promociones especiales en los juegos mecánicos durante los primeros días de la semana, incentivando la asistencia de turistas de la Ciudad de México y estados vecinos.