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Futbol

Pumas llega a 13 partidos sin victoria en Liguilla y Play-In

Pumas, Clausura 2026 | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 23:15 - 14 mayo 2026
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El Club Universidad firmó un nuevo récord negativo tras la derrota ante Pachuca

Club Universidad Nacional ha firmado un nuevo récord negativo. Pumas no sólo acumula 15 años sin poder levantar el título de Liga MX, sino que tras la derrota ante Pachuca en la Ida de Semifinales del CLausura 2026, los felinos sumaron su 13er partido consecutivos sin conocer la victoria en tiempo regular dentro de la Fase Final de la Liga MX.

Pumas fue la mejor ofensiva del Clausura 2026 | IMAGO7

RACHA NEGATIVA DE PUMAS EN LIGUILLA Y PLAY-IN

Pese a la competitividad mostrada en las llaves de eliminación directa, el conjunto universitario ha olvidado lo que significa ganar un encuentro de Liguilla o Play-In en los 90 minutos reglamentarios.

La última vez que la afición universitaria celebró un triunfo en estas instancias fue el 3 de diciembre de 2023, cuando derrotaron a las Chivas en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2023. Desde aquel domingo en Ciudad Universitaria, el balance para los del Pedregal es de 6 empates y 7 derrotas.

Aunque el equipo ha logrado avanzar de ronda en tres ocasiones distintas durante este periodo (vía penales ante Pachuca y Juárez, y por posición en la tabla ante América), estadísticamente estos resultados no rompen la inercia negativa.

Pumas vs Chivas, Apertura 2023 | IMAGO7

Torneo

Instancia

Resultado

Clausura 2026

Semifinales (Ida)

Pachuca 1-0 Pumas

Clausura 2026

Cuartos (Vuelta)

Pumas 3-3 América

Clausura 2026

Cuartos (Ida)

América 3-3 Pumas

Apertura 2025

Play-In

Pachuca 3-1 Pumas

Clausura 2025

Play-In

Rayados 2-0 Pumas

Clausura 2025

Play-In

Juárez 1-1 Pumas*

Apertura 2024

Cuartos (Vuelta)

Pumas 3-5 Rayados

Apertura 2024

Cuartos (Ida)

Rayados 1-0 Pumas

Clausura 2024

Cuartos (Vuelta)

Cruz Azul 2-2 Pumas

Clausura 2024

Cuartos (Ida)

Pumas 0-2 Cruz Azul

Clausura 2024

Play-In

Pachuca 0-0 Pumas*

Apertura 2023

Semifinal (Vuelta)

Tigres 1-1 Pumas

Apertura 2023

Semifinal (Ida)

Pumas 0-1 Tigres

*Avanzó en tanda de penales.

EFRAÍN JUÁREZ, SEIS PARTIDOS SIN VICTORIA EN FASE FINAL

De esta sequía de victorias de Pumas en Fase Final, prácticamente la mitad de ella ya es bajo el mando de Efraín Juárez, pues desde que tomó las riendas del Club Universidad en el Clausura 2025, siempre los ha clasificado por lo menos al Play-In, sin embargo, no ha conseguido ganar en tiempo regular.

Efraín Juárez apuntando al cielo tras el fallo del penal de Henry Martín | MEXSPORT

Las peores rachas

Los 13 partidos sin poder ganar en Fase Final de Pumas han pasado a la historia al empatar la peor marca en la historia de la Liga. Previamente, Cruz Azul, Chiapas y Atlas compartían la marca de 13.

Chivas y Tigres también firmaron rachas negativas que figuran entre las peores de la historia. Los rojiblancos sumaron 12 juegos sin ganar entre 1998 y 2001, mientras que Tigres lo hizo entre 2023 y 2025.

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