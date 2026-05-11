¿Renueva con Pumas? Efraín Juárez recibe apoyo por parte del rector de la UNAM

En medio de la euforia por la clasificación a las Semifinales del Clausura 2026, tras una serie de alarido ante el América, el proyecto de Efraín Juárez ha recibido el espaldarazo más importante de la institución. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, expresó su total respaldo al estratega, destacando la recuperación de la esencia universitaria bajo su mando.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Minutos antes de que el balón rodara en el Estadio Olímpico Universitario para el duelo de vuelta, el cual terminó con un vibrante empate 3-3 (dando el pase a los felinos), Lomelí fue claro sobre su postura respecto al futuro del banquillo auriazul.

EFRAÍN RECUPERÓ LA IDENTIDAD DE PUMAS

Para el rector, el trabajo de Juárez va más allá de los marcadores en la pizarra. Resaltó que el equipo ha vuelto a conectar con sus raíces competitivas que históricamente han caracterizado al Club Universidad.

"Han recuperado lo que históricamente había sido la filosofía del equipo, echados para adelante y peleando hasta el último momento; la verdad es que nos han dado una gran temporada", señaló Lomelí.

Leonardo Lomelí Vanegas es elegido como nuevo rector de la UNAM | GACETA UNAM

PIDEN CONTINUIDAD DE EFRAÍN JUÁREZ EN PUMAS

Uno de los puntos clave para el apoyo de la Rectoría es el enfoque que Juárez ha dado a las fuerzas básicas. Lomelí enfatizó que, para una institución como la UNAM, la formación de talento propio no es negociable y que el actual director técnico es el perfil ideal para consolidar este proceso.

"Yo creo que sí (debe continuar) porque Efraín representa a alguien que conoce la cantera. Un equipo de una universidad como esta debe apostarle precisamente a formar cantera; si la consolidamos, podemos tener una generación de jugadores que refuercen el futbol nacional", puntualizó.

A pesar de que el equipo estuvo al borde de la eliminación ante su acérrimo rival, la visión de las autoridades universitarias apunta a la estabilidad. El rector sugirió que la directiva debería asegurar la permanencia de Juárez por un periodo prolongado, no solo como premio por los resultados inmediatos, sino como una inversión en el futuro del futbol mexicano.

Con el pase en la bolsa y el apoyo institucional garantizado, Pumas se prepara para encarar la antesala de la final con la confianza de que el proyecto deportivo tiene cimientos sólidos desde lo más alto de la máxima casa de estudios.