Chofis López revela cómo fue su salida de Chivas ante caso polémico de Dieter Villalpando

Eduardo ‘Chofis’ López nuevamente apareció entre los reflectores luego de su salida de Pachuca y una carrera que se terminó, el exjugador de las Chivas habló sobre cómo se dio su salida en medio del polémico caso que protagonizó junto a otros jugadores, especialmente Dieter Villalpando.

En 2020 Dieter Villalpando organizó una fiesta tras el Clásico Tapatío y posteriormente se revelaría que una mujer de 26 años de edad interpuso una demanda en su contra por presunta agresión sexual que provocaría la reacción de la directiva.

Chofis López en Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo la Chofis?

López recordó que sucedió en aquel momento en el interior de Chivas: “Por ahí cuando pasa su problema de Dieter Villalpando andábamos juntos Dieter (Villalpando), Gallito (José Juan Vázquez), Peña (Alexis Peña), yo y a Dieter no lo dejamos abajo nosotros

El exjugador de Chivas asegura que no le dieron la oportunidad ante el escándalo: “No nos bancaron nunca, estábamos nosotros en días libres, nos tocaba viajar a México, contra Pumas nos tocaba… entonces al medio nos habla Ricardo (Peláez) ‘lo de Dieter(Villalpando) Amaury (Vergara) no quiere problemas y por el momento ustedes quedan separados del plantel, ya en Guadalajara ya esperen indicaciones’.

Chofis López en Chivas | IMAGO7

¿Qué sucedió con la demanda?

La denuncia generó un fuerte impacto mediático y abrió un proceso judicial que se prolongó por casi un lustro. Desde entonces, Dieter Villalpando, hoy de 34 años, tuvo que comparecer periódicamente ante las autoridades y cumplir con diversas medidas cautelares, mientras intentaba reconstruir su carrera lejos del foco mediático que marcó su etapa final con el Rebaño Sagrado.

Luego de tres días de juicio oral, una jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal especializada en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial resolvió absolver al exfutbolista, declarándolo no culpable de los cargos penales que se le imputaban, al no acreditarse el delito conforme a derecho.

Dieter Villalpando en entrenamiento | IMAGO7

A finales de 2025 Villalpando quedó legalmente liberado de la acusación, aunque el proceso no concluyó de manera definitiva en ese momento, ya que el fallo debería formalizarse por escrito en los próximos días, conforme a los plazos establecidos por la ley.