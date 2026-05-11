Precio del dólar hoy 11 de mayo: Peso gana terreno y la divisa cae a 17.20
El precio del dólar hoy lunes 11 de mayo de 2026 arrancó la jornada en 17.20 pesos por unidad, mostrando una nueva baja frente al peso mexicano y consolidando una tendencia descendente en el tipo de cambio.
La moneda estadounidense inicia la semana con presión a la baja, mientras el peso mantiene fortaleza en los mercados cambiarios.
Comparativa: así abre frente al cierre del viernes
Al cierre del viernes 8 de mayo, el dólar se cotizaba alrededor de los 17.28 pesos, por lo que este lunes registra una caída cercana a los ocho centavos.
La baja refleja un entorno de mayor confianza para las monedas emergentes y un comportamiento más estable en los mercados internacionales.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones bancarias, el promedio del dólar este lunes se ubica en:
Compra: 16.84 pesos
Venta: 17.43 pesos
La diferencia entre compra y venta continúa moderada, en un escenario donde el tipo de cambio se mantiene debajo de los 17.50 pesos en promedio.
El dólar mantiene tendencia bajista en la última semana
Durante los últimos días, el dólar ha mostrado un comportamiento descendente, pasando de niveles cercanos a los 17.50 pesos a ubicarse este lunes en la zona de los 17.20.
La estabilidad en los mercados y la menor presión internacional han permitido que el peso mexicano gane terreno.
Precio del dólar en bancos de México hoy
Así cotiza el dólar en ventanillas bancarias este lunes 11 de mayo:
Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 17.44
BBVA: compra en 16.23 | venta en 17.66
Banorte: compra en 16.05 | venta en 17.55
Santander: compra en 16.10 | venta en 17.80
Banregio: compra en 16.10 | venta en 17.80
BanBajío: compra en 16.80 | venta en 18.10
Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90
Monex: compra en 16.35 | venta en 18.07
Scotiabank: compra en 16.65 | venta en 17.85
Banamex / Citibanamex: compra en 16.64 | venta en 17.66
El tipo de cambio FIX se ubica en 17.2105 pesos, utilizado como referencia oficial en operaciones financieras.