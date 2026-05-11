Precio del dólar hoy 11 de mayo: Peso gana terreno y la divisa cae a 17.20

El precio del dólar hoy lunes 11 de mayo de 2026 arrancó la jornada en 17.20 pesos por unidad, mostrando una nueva baja frente al peso mexicano y consolidando una tendencia descendente en el tipo de cambio.

La moneda estadounidense inicia la semana con presión a la baja, mientras el peso mantiene fortaleza en los mercados cambiarios.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en 17.20 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 8 de mayo, el dólar se cotizaba alrededor de los 17.28 pesos, por lo que este lunes registra una caída cercana a los ocho centavos.

La baja refleja un entorno de mayor confianza para las monedas emergentes y un comportamiento más estable en los mercados internacionales.

El peso ligeramente gana terreno frente al dólar | FREEPIK

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el promedio del dólar este lunes se ubica en: Compra: 16.84 pesos

Venta: 17.43 pesos

La diferencia entre compra y venta continúa moderada, en un escenario donde el tipo de cambio se mantiene debajo de los 17.50 pesos en promedio.

El dólar mantiene tendencia bajista en la última semana

Durante los últimos días, el dólar ha mostrado un comportamiento descendente, pasando de niveles cercanos a los 17.50 pesos a ubicarse este lunes en la zona de los 17.20.

La estabilidad en los mercados y la menor presión internacional han permitido que el peso mexicano gane terreno.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Precio del dólar en bancos de México hoy