El Apunte del Director: América, grande en la derrota; Pumas, ratonero, ¿Y?

Ninguno fue mejor en la espectacular serie de Cuartos del Clásico Capitalino, porque eso se determina por goles, aunque América dominó a Pumas en el balance total, el de los 180 minutos. Sin embargo, el soberbio torneo de Universidad le entregó el pase a Semifinales. Justicia, aunque sin gracia.

Y es que las formas, las benditas formas tan importantes para algunos de nosotros, deberían ser más relevantes en el futbol profesional; estilos ratorenos como el de Efraín no deberían tener recompensa. Sin embargo, ¿tú crees que algún aficionado auriazul va a cuestionar a su técnico? Ninguno. Hoy no les importan los cómo, menos si eliminas al odiado rival. Y debe ser campeón al final, camino que recorre firme.

AL REVÉS ANIQUILARÍAN A LAS ÁGUILAS

Importan menos las formas cuando tienes tanta urgencia de un título como Universidad, que ha vivido 15 larguísimos años sin una corona oficial de lo que sea. El hambre ciega, más cuando te haces llamar grande sin merecerlo en las vitrinas.

Eso sí, si hubiera sido el América el del pase a Semifinales por la posición en la tabla y jugando así de cobarde, no se la acabarían las Águilas. Estarían crucificadas. Pero como es Pumas, se le justifica por la falta de títulos. Pequeña gran diferencia.

TIGRES SE HIZO MÁS CHICO ANTE CHIVAS

Vaya diferencia de eliminación: aunque Tigres logró ventaja en la Ida ante el Guadalajara, se hizo pequeño en el Akron, tanto que le dio vida a un equipo que sin seis titulares del Clausura es puro corazón, uno que hoy no le compite ni en valor de mercado, sueldos o experiencia. Milito se devoró a Guido. Los norteños se murieron de nada. Gran diferencia con la salida de América. Enorme.

EL LÍDER ES EL GRAN FAVORITO

Aunque Pachuca y Cruz Azul dominaron a placer sus series, no son los máximos candidatos al título. Es Pumas ante los Tuzos en la Semifinal, pues Efraín volverá a jugar a esperar y matar y aprovechar su ventaja en el desempate. Pero sí creo que en la de Guadalajara, La Máquina saldrá a morirse y predominar con un mejor plantel. La clave de la sorpresa estará de nuevo en lo que haga Milito ante el novato Huiqui. Veo una Final de la Obsesión, revancha entre universitarios y cementeros.

¿CRUZ AZUL Y CHIVAS EN EL AZTECA?