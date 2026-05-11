Brian Rodríguez explotó en CU y realizó múltiples señas obscenas durante el América vs. Pumas

Brian Rodríguez protagonizó uno de los momentos más polémicos del Clásico Capitalino tras celebrar el tercer gol del América con una seña al estilo de Efraín Juárez frente a la afición Universitaria.

El futbolista americanista explotó de emoción luego del tanto de Alejandro Zendejas y realizó el gesto de “aquí sí hay huev…”, una celebración que rápidamente encendió las redes sociales y provocó reacciones entre aficionados de ambos equipos.

Brian Rodríguez explotó tras el tercer gol del América

El ambiente en Ciudad Universitaria era completamente eléctrico después de que América lograra empatar el marcador global; solo les faltaba un gol para poder estar en Semis.

En medio de la locura azulcrema, Brian Rodríguez celebró con intensidad y replicó la famosa seña popularizada recientemente por Efraín Juárez, gesto que no pasó desapercibido para las cámaras ni para los aficionados presentes en CU.

La celebración rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios compararon el momento con las polémicas actitudes que suelen aparecer en partidos de alta tensión.

Jugada de penal l Miguel Pontón

La remontada americanista no se completó

Aunque el América parecía tener el impulso anímico de su lado tras el tercer gol, el equipo no logró concretar la remontada definitiva.

Keylor Navas en festejo tras fallo de Henry Martín | MEXSPORT

Minutos después, las Águilas tuvieron en sus manos la oportunidad de avanzar a Semifinales gracias a un penal señalado a favor en el cierre del partido. Durante la preparación del penal, el jugador uruguayo siguió haciendo señas obscenas a los aficionados y cuerpo técnico de los Pumas.

Brian Rodríguez hizo sus señas obscenas y desapareció. 🤯

Henry Martín falló el penal y Pumas está en semifinales. 😎 pic.twitter.com/WMcAy3Nh41 — JalbeRebel (@JalbeRebel12) May 11, 2026

Henry Martín tomó el balón con la responsabilidad del pase, pero terminó fallando el disparo desde los once pasos, dejando escapar la clasificación azulcrema.

Henry Martín falla Penal l MEXSPORT

Pese al cierre dramático y la presión americanista, Club Universidad Nacional resistió en los minutos finales y consiguió avanzar a las Semifinales del torneo, donde enfrentarán a Pachuca.