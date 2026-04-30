¡Reencuentro! Efraín Juárez y su paso en el América

Reencuentro en Liguilla. Una de las figuras actuales de Pumas, Efraín Juárez tuvo paso por el máximo rival: América, en su etapa como futbolista, en donde incluso consiguió un Campeonato. Ahora, como entrenador de Universidad Nacional, su responsabilidad es vencer a las Águilas en los Cuartos de Final.

¿Cómo fue el paso de Efraín Juárez en América?

En 2012, Efraín Juárez llegó al América, luego de su etapa en Europa con el Celtic. En esas épocas, el equipo de Coapa era dirigido por Miguel Herrera, y en el Clausura 2013 levantó el título tras vencer al Cruz Azul en una épica Final.

Sin embargo, Juárez no pudo consolidarse como titular en el equipo, y una dura lesión terminó por mermar al mexicano. En la Copa MX del Apertura 2012, América enfrentó a Correcaminos, y en una jugada desafortunada, el lateral sufrió una fractura en el brazo, que dejó una de las imágenes más escalofriantes en la historia del futbol mexicano.

Después de recuperarse de su lesión, Efraín Juárez retomó la actividad en la Sub 20 del América. En un Clásico Joven de la categoría se resintió de la luxación en el codo y tuvo que pedir su salida de la cancha.

Con la lesión, Paul Aguilar aprovechó para quedarse con el puesto titular por encima del experimentado futbolista, quien tiene en su trayectoria el Mundial de Sudáfrica 2010 y paso por Europa.

Efraín con América | DANIEL GAMEZ

Números de Juárez en América

Con América, Juárez disputó 16 encuentros en el primer equipo, entre Liga MX y Copa MX, con un total de 974 minutos jugados, en los que no pudo registrar goles ni asistencias.

Un breve paso de Efraín Juárez por el América, el cual dio pie a que llegara a Rayados de Monterrey poco antes de ponerle fin a su carrera. El mexicano ya vive su etapa como entrenador, en la que está cerca de hacer historia con Pumas.