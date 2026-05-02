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Futbol

Marioni ve en Efraín Juárez al DT que puede romper sequía de títulos de Pumas

Efraín Juárez entona el himno de Pumas | IMAGO7
Esteban Gutiérrez 12:00 - 02 mayo 2026
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Bruno Marioni, leyenda de Pumas, alabó la gran gestión que ha tenido Efraín Juárez al frente de los felinos, destacando su capacidad para potenciar las cualidades de sus jugadores y el cambio de mentalidad que impuso.

Previo al arranque de la Liguilla, el exjugador argentino habló en exclusiva para RÉCORD y reconoció el papel fundamental que ha tenido Juárez en el equipo para poder haber conquistado el liderato y ser considerado como uno de los favoritos a llevarse el título

Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Evidentemente Efraín tiene claro qué quiere para su equipo, qué quiere para sus jugadores. Ha logrado sacarle un potencial muy grande a sus jugadores. Entonces creo yo que es un equipo que se nota que está muy bien trabajado y eso se debe indudablemente a que el tiempo le ha permitido a Efraín permear su metodología, sus formas con el plantel y evidentemente, por lo que escucho a los jugadores, es un entrenador que a ellos les gusta y que se siente identificado con él".

Además, Marioni reveló que la directiva universitaria se comunicó con él para conocer su opinión sobre el proyecto de Efraín en su momento más crítico, y señaló que aconsejó tener paciencia.

"Cuando llega a Pumas, en alguna oportunidad me consultan la opinión sobre él, porque las cosas no se estaban dando al principio. Yo digo que hay que tener paciencia muchas veces, hay que dar tiempo. No en todos los lugares los resultados se dan luego luego".

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

¿El elegido para romper la sequía?

Asimismo, el exdelantero auriazul dijo que tiene la ilusión de ver a Pumas coronarse después de 15 años de sequía y qué mejor que de la mano de Juárez, a quien considera el entrenador ideal debido a su esencia e identidad con el club.

"Ojalá, ojalá que se dé porque además Efraín es canterano, tiene toda la esencia, lo ha vivido y ha luchado para jugar en Primera División, ha jugado, ha sido transferido y ha regresado al club. Entonces sería muy bueno para la institución, para las formas, que sea esta oportunidad la que se dé para ser campeón".

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