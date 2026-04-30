¿Augurio de campeón? América y la racha positiva en Liguilla cada que elimina a Pumas

La mejor parte del Clausura 2026 está por comenzar. La Liguilla de la Liga MX regresa con una nueva edición, pues aunque atípica, la fase final del campeonato mexicano se robó las miradas luego de que se confirmaron los cruces de Cuartos de Final, destacando el Clásico Capitalino Pumas vs América.

Ricardo Ferretti en la Final de Pumas contra América en la Temporada 1984-85 | MEXSPORT

Una rivalidades que trasciende época

Desde hace mucho tiempo atrás, Azulcremas y Universitarios han sido una de las rivalidades más importantes del balompié nacional, trascendiendo desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo. Aunado a lo deportivo, en las gradas el Pumas vs América también es uno de los más pasionales, dejando un color sin precedentes en cualquier estadio.

Para el Clausura 2026, Águilas y Pumas llegan en escenarios completamente distintos. Mientras los de Cantera cerraron un torneo de ensueño, los de Coapa tuvieron complicaciones de principio a fin, cerrando en la octava posición del campeonato.

Jugadores de América celebran ante Pumas en la Semifinal del Apertura 20218 de la Liga MX | IMAGO 7

Sin embargo, en el futbol los números no lo son todo, pues estos dos históricos equipos han protagonizado series de liguilla que han quemado para la posteridad, donde la mayoría favorece al América, pues mantiene un ‘dominio’ en la fase final del campeonato.

Pumas y América se han visto las caras en todas las etapas que hay de eliminación dentro de la Liga MX (Play-In, Cuartos de Final, Semifinal y Final), lo curioso es que cada que estos equipos se ven las caras en alguna de las etapas y el América sale victorioso, las Águilas terminaron levantando el título.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

¿Cómo está el panorama actual de América y Pumas?

Pumas cerró el campeonato de manera dramática el torneo, pues tras fechas persiguiendo el liderato, fue hasta la Jornada 17 que lograron hacerse del mismo, esto tras el empate de Chivas ante Xolos. Finalmente con la complicidad del Rebaño, los de Cantera terminaron su participación en la cima con un total de 36 puntos (mismos que Guadalajara), pero con mejor diferencia de goles.

Por otro lado, América terminó uno de sus peores torneos cortos con apenas 25 unidades, solo dos más que el noveno lugar. Con el panorama de que la Liguilla en otro torneo, André Jardine y sus pupilos buscarán sacar al líder del torneo y reafirmar la paternidad ante los Pumas.