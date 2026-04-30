Historial de enfrentamientos en Liguilla de las cuatro series de Cuartos de Final

La Fiesta Grande de la Liga MX está a la vuelta de la esquina con grandes enfrentamientos, entre los que destacan el Clásico Capitalino y el cruce entre Chivas y Tigres, dos equipos que intensificaron su rivalidad en los últimos años.

Además, será una Liguilla atípica, debido a que varios equipos afrontarán la fase sin seleccionados nacionales por la participación de México en la Copa del Mundo, y los Cuartos de Final se disputarán con calendario extendido debido a la actividad de Tigres y Toluca en la Concacaf Champions Cup.

América suele salir Campeón cuando vence a Pumas en liguilla

América se medirá a Pumas en una serie, bastante esperada por la pasión que generan ambos equipos; los universitarios llegan como líderes con 36 unidades, tras una buena campaña en la que solo registraron una derrota y dejaron una de las mejores cosechas de puntos en torneos cortos.

En contraste, América arriba con más dudas, ya que se clasificó en la octava posición con 25 puntos y cerró la Fase Regular con una derrota ante Atlas, lo que incrementa la presión de cara a la eliminatoria.

Ambos clubes se han enfrentado en distintas instancias de Liguilla: en repechaje, Cuartos de Final, Semifinales y Finales. En duelos por el título se midieron en tres ocasiones, con ventaja para América, que se coronó en 1984-1985 y 1987-1988, mientras que Pumas se impuso en la temporada 1990-1991.

En repechaje solo coincidieron en 1995-1996, serie que ganó América 2-0 en el global. A partir de entonces, disputaron siete eliminatorias adicionales, con dominio azulcrema, debido a que impuso cinco victorias por dos de Pumas.

El dato que refuerza la tendencia es que en cuatro de esas cinco series ganadas ante Pumas, América terminó levantando el título.

América vs Pumas | IMAGO7

Ligera ventaja de Chivas en enfrentamientos ante Tigres

El cierre de torneo de Chivas dejó dudas, porque el equipo sumó dos empates consecutivos y llegó condicionado por la ausencia de cinco jugadores convocados a la selección (Rangel, Romo, Gutiérrez, Alvarado y González); a pesar de esto, acumuló 36 puntos en la Fase Regular.

Por su parte, Tigres tuvo un semestre irregular, en el que alternó la Liga MX con la Concacaf Champions Cup y alcanzó 25 unidades, lo que lo ubicó en la zona baja de clasificación.

En Liguilla, ambos equipos se enfrentaron en cuatro ocasiones: dos en Cuartos de Final y dos en Finales. Chivas se impuso en el Clausura 2007 y en 2011.

El antecedente más recordado es la Final del Clausura 2017, donde Guadalajara levantó su último título en una serie cargada de polémica arbitral.

Sin embargo, Tigres equilibró la estadística en el Clausura 2023 con una remontada en el Estadio Akron, en el que consiguió su octavo título.

Tigres vs Chivas | IMAGO7

Atlas es mejor que Cruz Azul en los antecedentes de Liguilla

Cruz Azul llega con cambios recientes en el cuerpo técnico tras la salida de Nicolás Larcamón y la llegada de Joel Huiqui, aun así logró cerrar en la tercera posición con 33 puntos.

Atlas, por su parte, es el caballo negro del torneo al quedar en la sexta posición del torneo, destacando su victoria ante América en la última jornada, con la que alcanzó 26 puntos y se ubicó en el sexto lugar.

En los antecedentes de Liguilla, Atlas tiene ligera ventaja, ya que ambos clubes se enfrentaron en cuatro ocasiones, incluida una serie de repechaje donde los rojinegros se impusieron por la mínima.

Cruz Azul logró imponerse en el Invierno 1997 en cuartos de final, torneo en el que posteriormente se consagró Campeón.

Sin embargo, Atlas salió vencedor en el Invierno 2000 en Cuartos de Final y en el Verano 1999 en Semifinales, inclinando el historial a su favor en enfrentamientos directos.

Cruz Azul vs Atlas | IMAGO7

Paridad entre Toluca y Pachuca en enfrentamientos de liguilla

Pachuca no cerró de la mejor forma el torneo, acumulando dos derrotas consecutivas, aunque logró mantenerse en la cuarta posición con 31 puntos.

Toluca, por su parte, tampoco llega en su mejor momento, debido a que solo registró una victoria en sus últimos siete encuentros en la Liga MX, lo que lo dejó en la quinta posición con 30 unidades.

En cuanto a los antecedentes, ambos equipos muestran una rivalidad equilibrada en la Fase Final.

Se enfrentaron en seis ocasiones de Liguilla, con tres triunfos para cada lado, lo que refleja la paridad histórica entre los Escarlatas y los Tuzos.

El antecedente más reciente es la Final del Apertura 2022, donde Pachuca se proclamó campeón tras imponerse con un contundente 8-2 en el marcador global.