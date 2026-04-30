¿Miguel Layún será director deportivo del América? Esto reveló el exfutbolista

América pasó de ser el equipo más temido en los últimos años, a contar con diversos problemas internos. El conjunto de Coapa empezó con diversos problemas desde la directiva, razón por la que nombres como el de Miguel Layún han resonado para tomar un puesto en la dirección deportiva.

En entrevista con Juan Carlos Ibarrarán, colaborador en RÉCORD, Layún comentó sobre la posibilidad de ser director deportivo del equipo y, aunque no dio por hecho alguna futura llegada, tampoco descartó no formar parte de la misma.

Miguel Layún, exjugador del América | IMAGO7

"Desde que yo salí del club, con todas las personas que hoy están todavía en el club, les dije que cuentan conmigo para lo que sea. Yo no necesito tener ningún puesto, no necesito absolutamente nada para poner mi persona a total disposición de esta institución", comentó Layún.

Además, el también exjugador de la Selección Mexicana comentó que el conjunto de Coapa es el más grande que ha tenido a nivel profesional. "Para mí, América es lo más importante a nivel profesional, futbolístico que he tenido. El amor que tengo como aficionado hoy en día me hace sentirlo de una manera completamente distinta y que hacía muchos años no lo había sentido otra vez así. No hay nada y yo creo que dentro de la reestructuración no habrá tantos cambios como pareciera que va a haber."

Miguel Layún, exjugador del América | IMAGO7

Dispuesto a ayudar

Por si fuera poco, Layún agregó que, en caso de ser necesario, él está dispuesto a ayudar al América en cualquier situación y momento. El exlateral fue claro en que su corazón es más azulcrema que nada.

"Y siempre lo he dicho, si algún día alguien me lo pide, si Santiago me pide que le ayude en algo, si Héctor me pide que le ayude en algo, si Emilio me pide que le ayude en algo, yo siempre voy a estar a disposición del club", aseveró.

¿Qué más dijo Miguel Layún?

Layún cerró su participación comentando sobre los próximos juegos del América, en contra de los Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Pese al gran momento de Universidad Nacional, Miguel espera que el equipo de André Jardine logre sacar a relucir su experiencia.