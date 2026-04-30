Max Verstappen sorprende a fanáticos previo al Gran Premio de Miami

Y un día… la Fórmula 1 regresó. Después de casi un mes de ausencia, la Categoría Reina volverá a la actividad con el Gran Premio de Miami, cuarta parada en el calendario y un punto de inflexión para varios pilotos, entre ellos Max Verstappen.

El León Neerlandés no se encuentra en su mejor momento, todo por el desempeño del RB22 y la nueva reglamentación en el calendario. Sin embargo, previo al fin de semana de acción en Florida, el piloto de Red Bull sorprendió a tres fanáticos tras bambalinas.

En una dinámica de la escudería de las bebidas energéticas, una presentadora les preguntó a tres aficionados al deporte motor que le preguntarían a Max Verstappen si lo tuvieran enfrente. Para sorpresa de los fans, el piloto neerlandés apareció y no sólo convivió con sus fanáticos, sino que bromeó y dio algunos autógrafos.

En busca de mejorar su situación en Miami

Después de tres carreras en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, Max Verstappen marcha en la novena posición del Campeonato de Pilotos. Con tan solo 12 puntos, Mad-Max buscará tener un desempeño importante en Miami, no tanto para tratar de alcanzar a los Mercedes -líderes del Mundial-, sino para estabilizar su rendimiento.

En el último Gran Premio de Miami, Verstappen terminó en la cuarta posición, en lo que fue un preámbulo de su intento de remontada en la Campaña de 2025. El corredor europeo buscará mostrarle al mundo que pese a que Lando Norris es el actual Campeón, él continúa siendo el mejor del orbe.

Max Verstappen, en Japón | AP

¿Cuál es la situación de Red Bull?

Si a Max Verstappen le va mal, a Red Bull le va peor. La escudería de Milton Keynes se enfrenta a uno de sus momentos más complejos en su historia moderna, después de dominar a sus anchas la Categoría Reina.

En el descanso que hubo por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, se dio a conocer la salida de Gianpiero Lambiase de Red Bull. El ingeniero terminó por fichar por McLaren, pese a ser uno de los hombres de confianza de Verstappen en la escudería.