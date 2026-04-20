Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Max Verstappen 'aprobó' la salida de Gianpiero Lambiase de Red Bull

Max Verstappen y Gianpiero Lambiasse en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 | RED BULL
Max Verstappen y Gianpiero Lambiasse en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:41 - 20 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El neerlandés compartió que él mismo alentó al ingeniero a tomar la oferta que recibió por parte de McLaren

Una era llegará a su fin en la Fórmula 1 después de la Temporada 2028, tras la cual Gianpiero Lambiase dejará a Red Bull para trabajar con McLaren. Será el fin de la dupla exitosa que formó el ingeniero italo-británico a lado de Max Verstappen, cuyo destino en la escudería austriaca sigue en duda.

El piloto neerlandés tiene contrato con los de Milton Keynes hasta 2028 y la salida de Lambiase desató mucha especulación sobre su futuro en la categoría. Sin embargo, el cuatro veces campeón de la F1 por ahora no piensa en eso y, al contrario, reconoció que él mismo alentó a Lambiase para marcharse con los de Woking.

Max Verstappen y Gianpiero Lambiasse en el Gran Premio de Italia 2025 | RED BULL
Max Verstappen y Gianpiero Lambiasse en el Gran Premio de Italia 2025 | RED BULL

¿Qué dijo Max Verstappen sobre la salida de Lambiase?

En un evento de ViaPlay el pasado fin de semana, Verstappen compartió que Gianpiero se acercó con él antes de aceptar la propuesta de McLaren. “Hemos hablado de ello y, cuando me contó cuál era la oportunidad, le dije: serías estúpido si no la aceptaras".

"Es una oportunidad increíble para él, no solo en términos del cargo sino también para su futuro. También hay que pensar en la familia y en la seguridad a largo plazo”, declaró el piloto neerlandés y añadió que Lambiase no quería comprometerse con el cambio hasta conocer la postura de Max.

Max Verstappen y Gianpiero Lambiasse en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 | RED BULL
Max Verstappen y Gianpiero Lambiasse en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 | RED BULL

"Me dijo que quería oírlo de mí. Le dije: 100%, simplemente ve por ello. Ya lo hemos conseguido todo juntos, y más de una vez. Hemos ganado mucho. Eso no cambiará", añadió el tetracampeón de la categoría, que ganó cuatro títulos del Campeonato de Pilotos a lado de Lambiase.

¿Se va Verstappen a McLaren?

Por último, Max no quiso hablar mucho sobre su futuro en la F1 y en Red Bull luego de la salida de Lambiase. Sin embargo, dejó abierta la puerta a un posible reencuentro dentro de algunos años. "Los dos seguimos siendo jóvenes. Nunca se sabe qué pasará en el futuro. Quizá volvamos a trabajar juntos".

“Seremos amigos para toda la vida. Cada uno tiene sus propios objetivos y ambiciones. No puedes frenar a alguien. Al final todo el mundo necesita crecer. Cada uno tiene sus propios objetivos en la vida”, finalizó.

Max Verstappen y Gianpiero Lambiase en celebración en el Gran Premio de Las Vegas 2025 | RED BULL
Max Verstappen y Gianpiero Lambiase en celebración en el Gran Premio de Las Vegas 2025 | RED BULL
Lo Último
15:37 Captan al supuesto agresor de la balacera en Teotihuacán
15:27 ¿Quiénes han sido los últimos cinco pick número 1 y cómo les ha ido?
15:22 ¡Cuidado! Intervención en VAR no es nada nuevo; ya se venía haciendo
15:19 ¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs FC Juárez de la J16?
15:08 Manchester City y Arsenal pueden definir el título de Premier League por diferencia de goles
14:58 ¿Registraron tu CURP con otro número telefónico? Así puedes saberlo y qué hacer
14:40 Ayrton Senna quiso llegar a Ferrari antes de irse a Williams, pero 'le cerraron las puertas'
14:33 Lamine Yamal, coronado como el Mejor Deportista Joven del Año en los Laureus
14:32 ¿Castigada? Karen Díaz no estará en la Jornada 16 del Clausura 2026 tras pelea de América contra Toluca
14:27 Scouts del Manchester City visitarán Cantera de Pumas