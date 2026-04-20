Max Verstappen 'aprobó' la salida de Gianpiero Lambiase de Red Bull

Una era llegará a su fin en la Fórmula 1 después de la Temporada 2028, tras la cual Gianpiero Lambiase dejará a Red Bull para trabajar con McLaren. Será el fin de la dupla exitosa que formó el ingeniero italo-británico a lado de Max Verstappen, cuyo destino en la escudería austriaca sigue en duda.

El piloto neerlandés tiene contrato con los de Milton Keynes hasta 2028 y la salida de Lambiase desató mucha especulación sobre su futuro en la categoría. Sin embargo, el cuatro veces campeón de la F1 por ahora no piensa en eso y, al contrario, reconoció que él mismo alentó a Lambiase para marcharse con los de Woking.

Max Verstappen y Gianpiero Lambiasse en el Gran Premio de Italia 2025 | RED BULL

¿Qué dijo Max Verstappen sobre la salida de Lambiase?

En un evento de ViaPlay el pasado fin de semana, Verstappen compartió que Gianpiero se acercó con él antes de aceptar la propuesta de McLaren. “Hemos hablado de ello y, cuando me contó cuál era la oportunidad, le dije: serías estúpido si no la aceptaras".

"Es una oportunidad increíble para él, no solo en términos del cargo sino también para su futuro. También hay que pensar en la familia y en la seguridad a largo plazo”, declaró el piloto neerlandés y añadió que Lambiase no quería comprometerse con el cambio hasta conocer la postura de Max.

Max Verstappen y Gianpiero Lambiasse en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 | RED BULL

"Me dijo que quería oírlo de mí. Le dije: 100%, simplemente ve por ello. Ya lo hemos conseguido todo juntos, y más de una vez. Hemos ganado mucho. Eso no cambiará", añadió el tetracampeón de la categoría, que ganó cuatro títulos del Campeonato de Pilotos a lado de Lambiase.

¿Se va Verstappen a McLaren?

Por último, Max no quiso hablar mucho sobre su futuro en la F1 y en Red Bull luego de la salida de Lambiase. Sin embargo, dejó abierta la puerta a un posible reencuentro dentro de algunos años. "Los dos seguimos siendo jóvenes. Nunca se sabe qué pasará en el futuro. Quizá volvamos a trabajar juntos".

“Seremos amigos para toda la vida. Cada uno tiene sus propios objetivos y ambiciones. No puedes frenar a alguien. Al final todo el mundo necesita crecer. Cada uno tiene sus propios objetivos en la vida”, finalizó.