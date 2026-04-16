¿Verstappen apunta a carreras de resistencia? Esto dice piloto de WEC

En las pistas del Campeonato Mundial de Resistencia lo saben: ahí viene Max Verstappen. Robin Frijns, piloto oficial de BMW, anticipa que el neerlandés dará el salto al WEC en el futuro y sospecha que su destino natural sería la clase reina, los Hypercars.

Verstappen durante el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 | AP

¿Qué pasará con Max Verstappen?

En las próximas 24 Horas de Nürburgring, Frijns se encontrará con la competencia de su compatriota Verstappen. El cuatro veces campeón de Fórmula 1 ya ha participado en dos carreras de GT3 en el Infierno Verde y sumará otras dos este fin de semana en las carreras de clasificación.

A pesar de ser la primera vez que Max participa en las 24 Horas de Nürburgring, Frijns ya considera al equipo gestionado por Winward —compuesto por Jules Gounon, Dani Juncadella y Lucas Auer— como un serio aspirante a la victoria absoluta en la clase SP9.

"Sí, absolutamente", afirmó Frijns al ser preguntado si ve al neerlandés como una amenaza. "Cuando hace algo, lo hace bien. Con el Mercedes, tiene un paquete muy fuerte, así que sin duda irá a por la victoria, al cien por cien".

Verstappen en el garage de Red Bull durante el Gran Premio de Japón | AP

Max Verstappen pone el reflector en el WEC

La presencia de figuras como Verstappen en la NLS ha generado una mayor atención hacia las carreras de resistencia. Frijns espera que este foco también beneficie al WEC, en el que él compite con el BMW M V8 Hybrid LMDh junto a la exestrella del DTM, René Rast.

"Espero que el WEC vuelva a crecer un poco más", expresó Frijns. "Tienes carreras como Imola, Spa y, sobre todo, Le Mans, que atraen a mucho público. Pero en otros eventos, como la última carrera en Bahréin, la afluencia decae. Si un gran nombre como Verstappen se involucra en el WEC, podría darle un impulso muy fuerte".

Verstappen con sus compañeros de equipo en la Nürburgring Langstrecken-Serie | @Max33Verstappen

Adaptación sin problemas a los Hypercars

Al ser consultado sobre si ve a Verstappen compitiendo en el WEC en el futuro, Frijns no dudó: "Creo que sí. No lo conozco tan bien, hablo con él de vez en cuando, de hecho tengo más contacto con Jos (Verstappen) que con Max. Pero sí lo veo compitiendo en el WEC en unos años. Más en Hypercar que en LMGT3".

La razón, según Frijns, es lógica: "Quieres correr en la categoría reina, al menos así lo veo yo. Personalmente, no soy un gran fan del GT3; él sí lo es".

"El GT3 siempre ha sido un coche con el que me ha costado un poco lidiar. Es demasiado pesado y yo necesito carga aerodinámica. Los Hypercars no tienen tanta como los antiguos LMP1, pero cuanta más carga aerodinámica, mejor me siento en un coche", explicó.

Lambiase y Verstappen en celebración en el Gran Premio de Las Vegas 2025 | RED BULL

Diferencias con la Fórmula 1

Aunque los hypercars son máquinas complejas y extremadamente rápidas, muy distintas a los GT3, Frijns no cree que Verstappen tenga problemas para adaptarse.

"Creo que la Fórmula 1 es en realidad más complicada en ese aspecto ahora mismo", señaló. "Con todos los sistemas que tienen, como el MGU-K... En ese sentido, los fundamentos de un hypercar son bastante consistentes".

Frijns concluyó que la transición de la Fórmula 1 al GT3 es "cada vez más sencilla" y así lo vivirá el multicampeón de la categoría reina del automovilismo deportivo.