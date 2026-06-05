Diego Mejía, de los últimos días como futbolista al aprendizaje con Pep Guardiola: la experiencia que cambió su carrera

Cuando Diego Mejía habla de Pep Guardiola, lo hace desde una perspectiva poco común. No solo como admirador del entrenador español, sino como alguien que tuvo la oportunidad de conocer de cerca la estructura de trabajo del Manchester City durante su etapa dentro del área de scouting del club inglés.

Ahora, como director técnico del Atlético de San Luis, Mejía compartió una de las enseñanzas que más lo marcaron de su experiencia en Inglaterra: la aparente complejidad del modelo de juego de Guardiola.

La lección de Guardiola que marcó a Diego Mejía

Para el estratega mexicano, existe una idea equivocada sobre el trabajo del técnico catalán. Aunque desde afuera sus conceptos tácticos parecen difíciles de ejecutar, Mejía aseguró que la verdadera genialidad de Guardiola radica precisamente en simplificar el juego para sus futbolistas.

Estamos hablando de posiblemente el mejor entrenador en la historia de este deporte

Creo que es imposible tratar de ser como él, pero algo que considero muy visible es el estilo de juego que tienen sus equipos, que aparentemente podría parecer complicado, pero en realidad está basado en cosas muy simples

Es un gran líder que intenta gestionar desde la sencillez, que busca construir a través de buenos hábitos y de una cultura de trabajo sólida

No es casualidad que el entrenador potosino tenga esa visión; también dejó claro el lugar que ocupa Guardiola en su escala personal al describirlo como “el mejor técnico en toda la historia del fútbol

Diego Mejía es el sucesor de Cristante | MEXSPORT

Del Morelia al Manchester City: el viaje que cambió su carrera

La historia que llevó a Mejía hasta el Manchester City comenzó en una etapa de transición. En 2018, mientras disputaba los últimos momentos de su carrera como futbolista profesional con Monarcas Morelia, formando parte del plantel que logró mantenerse en Primera División en una de las luchas por la permanencia más recordadas de los últimos años, se terminó por convencerlo de que su futuro estaba en los banquillos.

Con la mirada puesta en convertirse en entrenador, entendió que necesitaba salir de México para adquirir nuevas herramientas y conocer otras metodologías de trabajo.

La oportunidad apareció en el Manchester City, donde aceptó incorporarse al departamento de scouting. Más allá de la labor de observación y análisis, la experiencia le permitió empaparse de una de las estructuras deportivas más avanzadas del mundo y conocer de cerca los procesos que respaldaban el éxito del equipo dirigido por Guardiola.

Ese paso por Inglaterra también se convirtió en una puerta hacia otros conocimientos del fútbol europeo. Mejía explicó que la experiencia le ayudó a estudiar distintas ligas, entender nuevas tendencias tácticas y ampliar su preparación en campeonatos como La Liga española y otras competiciones del continente.

Diego Mejía en el juego vs Chivas | MEXSPORT

Un mexicano más en los banquillos de la Liga MX

Por ello, el hoy entrenador del Atlético de San Luis considera que los técnicos mexicanos deben atreverse a buscar oportunidades fuera del país. A su juicio, el estratega nacional tiene la capacidad para competir al más alto nivel, pero muchas veces necesita demostrarlo en otros escenarios, asumir riesgos y prepararse en diferentes contextos para regresar con mayores herramientas.

Pero la verdad es que creo que aquí en México hay entrenadores con muchísima calidad y que tenemos bien merecido ganarnos un lugar. Y bueno, hoy nos toca realmente aplicarlo, realmente demostrar que merecemos ese lugar

Diego Mejía en México | IMAGO7

Con su llegada al Atlético de San Luis, palomeada directamente desde el Atlético de Madrid, Diego Mejía también formará parte de un grupo cada vez más reducido de entrenadores nacionales en la Liga MX.

De cara al Apertura 2026, el estratega potosino será uno de los pocos directores técnicos mexicanos que encabezarán un proyecto en el máximo circuito, en un torneo donde la mayoría de los banquillos estarán ocupados por entrenadores extranjeros.

Sí, es bonito. Es bonito ser parte de ese grupo selecto de mexicanos. Sabemos que hoy el fútbol está globalizado muchísimo y que los equipos mexicanos, algunos con todo el potencial económico que tienen, pueden buscar entrenadores en otros mercados

Lo tomo con mucha responsabilidad, con mucha tranquilidad, confiando en lo que soy, pero sobre todo confiando en este entorno que es Atlético de San Luis, que sin duda me ayudará a ser mejor y, por consiguiente, yo los ayudaré a ser mejores a ellos

Su presencia representa además una muestra de que los técnicos nacionales continúan abriéndose camino a través de la preparación, la experiencia internacional y los resultados obtenidos dentro y fuera del país.