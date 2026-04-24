Pep Guardiola, el sueño de Italia rumbo al Mundial 2030

Una vez más la Selección de Italia se quedó en línea para lograr el sueño de la Copa del Mundo. Bajo el mando de Gennaro Gattuso, los Azzurri quedaron eliminados durante la ronda del Repechaje Europeo a manos de Bosnia y Herzegovina, situación que dejó fuera al estratega italiano, por lo que la federación ya planea su reemplazo.

Jugadores de Italia se lamentan tras la derrota en el Repechaje UEFA previo al Mundial 2026 | AP

¿Guardiola por Gattuso?

Tras la inminente salida de Gattuso, las propuesta para el banquillo italiano han comenzado a caer como del cielo con ideas más sensatas que otras, pero con un sueño emergente para la prensa y la afición del tres veces campeón del mundo; una planeación y reestructura de la mano del español, Pep Guardiola.

El actual entrenador del Manchester City es uno de los favoritos para llegar a Italia, sin embargo, esto no es tan fácil como parece, pues si bien la gente puede ‘desear’ a Pep en el banquillo, los intereses y el tema económico son la gran barrera que detiene este nuevo ‘sogno’.

Pio Esposito en la derrota de Italia contra Bosnia y Herzegovina en el Repechaje UEFA previo al Mundial 2026 | AP

Guardiola actualmente está peleando por la Premier League a falta de cuatro jornadas, mientras que aún permanece con un año restante de contrato y sin alguna noticia de una posible extensión.

Leonardo Bonucci, ex jugador y miembro técnico de Italia, mencionó en una rueda de prensa durante los Laureus World Sports Awards en Madrid, que si hay alguien ideal para el puesto que pueda tomar el barco desde cero y volverlo a poner en marcha, ese es Guardiola.

Si hay un verdadero deseo de empezar de cero, yo empezaría por la posibilidad de tener a Guardiola, porque significaría un cambio radical respecto a todo lo que ha pasado. Creo que es muy difícil, pero soñar ahora mismo no cuesta nada”, declaró.

Pep Guardiola en Conferencia de Prensa de la Champions League | AP

Movimiento ‘guardiolista’

Tras las palabras el ex campeón de la Eurocopa 2020, medios como ‘La Gazzetta dello Sport’ apoyaron la sugerencia, viendo en el estratega la oportunidades de rehacer al equipo con una base ‘sólida’ y que pueda romper la sequía de 12 años (tres torneos) sin poder asistir a una Copa del Mundo.

En el palmarés de Guardiola hay una inmensa cantonada de títulos, carrera envidiable para cualquier entrenador y deseo de cualquier equipo; Pep suma títulos nacionales como internacionales en los cuales se encuentran: Ligas de España, Copa, Supercopas, Champions League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, Premier League, Bundesliga etc.