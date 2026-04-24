Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa del Mundo de ciclismo de pista

La mexicana Yareli Acevedo volvió a poner el nombre de México en lo más alto del ciclismo internacional tras conseguir la medalla de plata en una nueva parada de la Copa del Mundo de ciclismo de pista, reafirmando su lugar entre la élite de la especialidad.

En una competencia de alto nivel, Acevedo mostró su fortaleza, inteligencia táctica y capacidad de cierre para mantenerse en la pelea por el oro hasta los últimos momentos de la prueba. Su desempeño no solo le permitió subir al podio, sino también sumar puntos clave en el ranking internacional, un factor determinante de cara a futuras competencias de alto calibre.

Este resultado no es casualidad. La ciclista capitalina atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, respaldada por una constancia que la ha llevado a convertirse en protagonista habitual dentro del circuito mundial. Su crecimiento ha sido evidente tanto en lo físico como en lo estratégico, aspectos que hoy la colocan como una rival incómoda para cualquier potencia.

Yareli Acevedo, demasiado emocionada por su victoria l AFP

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¡YA ES COSTUMBRE! 🇲🇽 🥈



Yareli Acevedo 🇲🇽 se llevó la plata hoy en la prueba de eliminación femenil de la Copa del Mundo de Nilai 🇲🇾



👉 SEGUNDA medalla del día para México 🇲🇽🥈🥉 pic.twitter.com/YfM0F9IgpT — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) April 24, 2026

Un presente brillante que ilusiona a México

El subcampeonato en la Copa del Mundo reafirma que lo conseguido previamente por Yareli Acevedo no fue obra de la casualidad, sino el reflejo de un proceso sólido y bien trabajado. Su capacidad para competir al tú por tú contra las mejores del mundo devuelve a México a un sitio relevante dentro del ciclismo de pista.

Además del resultado, lo que más destaca es la regularidad con la que la mexicana se mantiene en zona de podio, algo fundamental en un deporte donde el margen de error es mínimo y la exigencia es constante.

El gran momento de Yareli Acevedo | @COM_Mexico

Rumbo a Los Ángeles 2028

Con apenas 24 años, Yareli Acevedo se perfila como una de las cartas fuertes del deporte mexicano para el ciclo olímpico, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su evolución, combinada con los resultados recientes, la colocan como una atleta a seguir muy de cerca en los próximos años, no solo por su capacidad de ganar medallas, sino por el impacto que puede generar en el crecimiento del ciclismo en México.

Yareli Acevedo celebrando su medalla de bronce | AFP